Bergamo, in tribunale con un pappagallo

Non è passato inosservato il pappagallo che martedì mattina una donna di Dalmine aveva sulla spalla all’entrata del tribunale di Bergamo. La proprietaria, originaria dell’Azerbaigian e residente a Dalmine, era in attesa del compagno, impegnato in una pratica negli uffici del palazzo di via Borfuro. Avvocati e magistrati si sono fermati incuriositi a osservare l’animale, di nome Rio, di un anno, appartenente alla razza Ara ararauna.