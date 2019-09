Adrara San Martino, il 33 di Colletto tra i 100 migliori vini d’Italia

Brindisi eccellente per l’azienda agricola biologica Colletto di Adrara San Martino: il suo spumante metodo classico “il 33” è nella lista dei 100 migliori vini d’Italia stilata dai critici enogastronomici Paolo Massobrio e Marco Gatti, autori della nota guida “Il Golosario”. Dal 2002, attraverso migliaia di assaggi, il premio “Top Hundred” seleziona ogni anno cento etichette d’eccellenza dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, proponendole in una speciale classifica nata per far conoscere la vitalità e la qualità del mondo enologico nazionale. I “Top Hundred” sono un premio ai vini, ma anche alle aziende che li producono, dal momento che tra le caratteristiche maggiormente apprezzate in sede di valutazione spicca la coerenza tra tipicità dei vini e territorio di provenienza.

“Sono felice ed emozionata per questo riconoscimento – commenta la titolare Graziana Picchi – che premia gli sforzi compiuti dal 2008 a oggi per produrre spumanti metodo classico di alta qualità sulle nostre colline, un territorio tanto affascinante quanto impegnativo per la coltivazione della vite. Il nostro obiettivo è produrre vini capaci di emozionare nel massimo rispetto della natura: per questo motivo abbiamo puntato fin dall’inizio sull’agricoltura biologica e su lunghi affinamenti in bottiglia che permettono di dare vita a spumanti complessi e ricchi di personalità”.

Il vino premiato della cantina bergamasca è uno spumante metodo classico blanc de blancs prodotto con uve Chardonnay provenienti da vigneti aziendali situati a 460 metri di altitudine su un terreno rosso ricco di ferro con substrato calcareo-marnoso. Affinato per almeno 48 mesi sui lieviti, lo spumante presenta bollicine finissime e persistenti e profumi di frutta bianca, crosta di pane e vaniglia. Al palato ha una buona struttura e un ottimo equilibrio tra freschezza, sapidità e morbidezza.

La consegna del premio “Top Hundred” è in programma domenica 27 ottobre a Milano (Mi.co – Fieramilanocity), in occasione di Golosaria Milano 2019 (26-28 ottobre). Durante l’evento i cento vini selezionati saranno proposti in degustazione attraverso assaggi e degustazioni guidate a un pubblico formato da operatori del settore e wine lovers.