Vittoria e ottimi risultati per la Scuderia Fulvio Norelli ai Campionati Italiano e Mondiale Enduro

Domenica 15 settembre a Spoleto (Perugia) si è concluso con la 5ª prova il Campionato Italiano Enduro Major, dove i piloti della Scuderia Fulvio Norelli hanno riportato ottimi risultati.

Lo zognese Carmelo Mazzoleni, in sella alla KTM 350 cc 4T, si è laureato Campione Italiano Enduro Major 2019 nella classe Expert 450; meritatissima vittoria ottenuta grazie a 2 primi posti e 3 secondi nell’arco del campionato, con un vantaggio finale di 18 punti sul 2° classificato.

Il campione italiano in carica 2018, Davide Marangoni, su KTM 300 cc 2T, ha conquistato il titolo di Vice Campione Italiano Enduro Major 2019 nella classe Expert 300, al termine di un campionato che lo vede distanziato di 12 punti dal suo più diretto avversario.

Davide Marangoni, Vice Campione Italiano Enduro Major 2019 classe Expert 300, su KTM 300 cc 2T

Sempre nel fine settimana, sabato 14 e domenica 15, sono andate in scena le 2 giornate della penultima prova del Campionato Mondiale Enduro, disputate nella Repubblica Ceca, dove il giovane cileno Ruy Barbosa, Campione Mondiale Enduro classe Youth (over 21) in carica, per il secondo anno schierato con i colori della Scuderia Norelli, in sella alla Husqvarna 350 4T era impegnato a difendere il titolo nella classe J2 (FIM Enduro Junior 2 World Cup) ed ha chiuso entrambe le giornate di gara al 2° posto; risultato che lo colloca al 3° posto nella classifica generale di campionato quando mancano ancora le ultime due giornate dell’ultima prova, che si disputeranno sabato 28 e domenica 29 settembre in Francia.

Ruy Barbosa, 2° nella penultima prova del Campionato Mondiale Enduro 2019 classe Junior 2 in Repubblica Ceca, su Husqvarna 350 cc 4T

Nella foto copertina: Carmelo Mazzoleni, Campione Italiano Enduro Major 2019 classe Expert 450, su KTM 350 cc 4T.