“Strada della Valle Seriana, limiti di velocità troppo bassi”: scatta raccolta firme

Dopo l’abbassamento dei limiti di velocità sulla strada della Valle Seriana e le conseguenti polemiche, è nata anche una petizione online per raccogliere firme.

La piattaforma utilizzata è quella di Change.org, la stessa che era stata usata per tentare di bloccare la chiusura del punto nascite dell’Ospedale Locatelli di Piario.

In quest’ultimo periodo sono state tantissime le multe recapitate agli automobilisti della Valle Seriana a causa dello scout speed installato sulle macchine della Polizia Locale.

I lavori di manutenzione del manto stradale sono terminati, ma i limiti di velocità non sono tornati a 90 km orari come in precedenza, ma sono rimasti a 70, 60 e in alcuni tratti anche a 50 all’ora.

Nella petizione lanciata online si legge: “Il percorso della strada provinciale 35 presenta limiti di velocità anacronistici in diversi tratti. Alcuni sono stati istituiti prima del rifacimento del manto stradale, altri sono irragionevolmente bassi e discontinui. Chiediamo urgentemente un adeguamento degli stessi alla reale condizione della strada con l’obiettivo di renderli più adeguati”.