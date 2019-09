Renzi e la scissione dal Pd? Giorgio Gori non ci sta

“A leggere Ivan Scalfarotto ed Ettore Rosato la scissione renziana parrebbe certa. I pretesti mi paiono deboli. Vedo anch’io i rischi di un Pd retro, ma non credo ai partiti personali. Preferisco fare la battaglia riformista in un partito plurale e contendibile”. Il tweet del sindaco di Bergamo Giorgio Gori non pare lasciare spazio a interpretazioni: non sarà tra i sostenitori del nuovo partito di Matteo Renzi.

Il primo cittadino orobico ha mandato il proprio messaggio domenica pomeriggio, nel giorno in cui i giornali, e i politici del centrosinistra, davano ormai per certa la prossima scissione, attesa per ottobre alla Leopolda, dell’ex premier dal Partito Democratico dopo un’intervista di Ettore Rosato che annunciava una “separazione conensuale”. Tanto consensuale però non sembrerebbe visto che in poche ore si sono moltiploicati gli appelli all’unità del partito che oggi governa il Paese insieme al Movimento 5 Stelle, a cominciare da quello del segretario Nicola Zingaretti, dal ministro della cultura Dario Franceschini e, lunedì mattina, da un altro ex premier, Enrico Letta.

Ma anche dal renzianissimo sindaco di Firenze Dario Nardella giunge un invito a non dividersi: “Non posso che dire agli amici del Pd che vogliono lasciare il partito di pensarci bene, perché abbiamo bisogno di un partito forte e plurale”.