Patente sospesa ma guida sotto effetto di stupefacenti: raffica di controlli nel weekend

Weekend di controlli sulle strade della Bergamasca. Nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dei reati in genere, al controllo dei movimenti delle persone sospette sul territorio e alla salvaguardia degli utenti della strada, i Carabinieri della Compagnia di Clusone hanno eseguito dei servizi mirati alla circolazione stradale, controllando numerosi mezzi e persone in transito lungo le principali vie di comunicazione.

Nel complesso sono stati deferiti in stato di libertà 3 individui: R.S., serbo classe 1981, e L.M. bergamasco classe 1971, entrambi per guida sotto influenza dell’alcool; mentre C.E., classe 1978, anche lui bergamasco, per guida sotto influenza di stupefacenti e guida di veicolo pur con patente sospesa. Sono stati anche sequestrati 3 grammi di cocaina e 3 di marijuana.

Nel complesso sono state accertate 20 infrazioni al Codice della Strada di cui 7 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 3 per velocità pericolosa, 2 per guida sotto influenza dell’alcool, 1 per guida sotto influenza di stupefacenti, 1 per mancato uso di auricolare o vivavoce e 6 di altra natura amministrativa. Due le patenti ritirate e 44 punti decurtati dalle patenti dei contravvenzionati.