Mamma Michelle Hunziker: “I sogni d’amore per la mia Auri e il suo Goffredo”

Con un post sulla propria pagina Facebook, mamma Michelle Hunziker svela i suoi “progetti” per la figlia Aurora e il suo fidanzato Goffredo Cerza. I due ragazzi fanno coppia fissa da più di due anni e Michelle sogna in grande.

“Ormai stanno insieme da più di due anni – le parole della moglie di Tomaso Trussardi -. Noi mamme tendiamo giustamente a non esporci troppo rispetto ai fidanzati/e dei nostri figli, un po’ per scaramanzia, un po’ perché ci si affeziona di “bestia” e poi ti combinano i disastri lasciandosi e lasciandoti un amaro in bocca pazzesco. D’altronde sono ragazzi ed è giusto che facciano il loro percorso e le loro scelte”. A questo punto la presentatrice spiega: “Ho voluto postare questa bellissima immagine di Auri e Goffredo, perché ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d’animo e la loro bellissima complicità. Sono troppo teneri insieme”.

Michelle Hunziker spiega di sognare un roseo futuro insieme per i due ragazzi: “Non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: “Ma mamma piantala…. Non lo pensare neanche!!! C’è tempo!” Io piango solo a pensarlo invece… Ed è un emozione indescrivibile alla quale non rinuncio”. Non è la prima volta che Michelle spiega che le piacerebbe diventare nonna. Che si tratti del sogno di un nipotino o di fiori d’arancio, quel che è certo è che mamma Michelle benedice la coppia. “Ho già fatto un sacco di complimenti ai genitori di Goffredo, per come hanno educato questo ragazzo”, dice esprimendo tutta la sua stima per il ragazzo. “Dopo questo post Aurora mi chiamerà per toglierlo, ma non lo farò”, chiude il post ironica.