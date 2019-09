Lavori lungo l’autostrada A4, ecco le chiusure dei caselli

Per lavori di manutenzione dei portali segnaletici, previsti in orario notturno, nei prossimi giorni sarà ridotta la circolazione sull’autostrada A4. Ecco in particolare dove e quando:

Per una notte, dalle 00:00 alle 4:00 di mercoledì 18 settembre, sarà chiusa la stazione di Agrate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti percorsi/stazioni: in entrata verso Milano, immettersi sulla A51 Tangenziale est di Milano dallo svincolo di Carugate oppure entrare alla stazione autostradale di Cavenago, al km 150+000; in uscita per chi proviene da Brescia, uscire alla stazione autostradale di Cavenago, al km 150+000;

Per tre ore, dalle 21:00 alle 24:00 di mercoledì 18 settembre, sarà chiusa l’uscita della stazione di Bergamo, per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Dalmine, al km 167+800.

Per quattro ore, dalle 00:00 alle 4:00 di giovedì 19 settembre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Palazzolo, in entrambe le direzioni, verso Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni autostradali: verso Milano, Ponte Oglio, al km 191+000; verso Brescia, Rovato, al km 202+000.

Per quattro ore, dalle 00:00 alle 4:00 di giovedì 19 settembre e dalle 22:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 settembre, sarà chiusa l’entrata della stazione di Rovato, verso Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni autostradali: verso Milano, Palazzolo, al km 193+200; verso Brescia, Ospitaletto, al km 204+400.

Queste chiusure saranno effettuate alternativamente.

Inoltre, per una notte, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 settembre, sarà chiusa l’uscita della stazione di Ospitaletto, per chi proviene da Brescia. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Brescia ovest, al km 215+000.