E anche per la Pontida 2019 si susseguono i riti del popolo leghista che, dall’imprevista opposizione rinverdisce i simboli di sempre e sembra aver perdonato il capitano, accolto con boati e applausi scroscianti.

Così eccoli gli appassionati innamorati del Carroccio ed ecco:

la maglietta con la faccia del leader e la scritta “di lui mi fido”

le barbe verdi

il vino dei militanti del Friuli

il pa’ e salam

gli occhiali “i love ruspa”

i cartelli fatti in casa: “dove non c’è Dio non c’è più neanche l’uomo”

e quelli con la sacra famiglia

Poi l’ingresso di Matteo Salvini in camicia bianca sulle note di “Vincerò”

e lui che ribadisce: “Questa è l’Italia che vincerà”

poi l’omaggio tradizionale all’albero della vita “ai volontari che non sono più fisicamente con noi”

il monito all’Europa in francese inglese tedesco: “Non siamo schiavi di nessuno”

Leopardi e la pazienza come virtù eroica: “Esercitate la giusta pazienza perché questi possono scappare dal voto ma non all’infinito”

E infine l’invito al suo popolo: “Usate il sorriso con chi provoca, insulta, minaccia, imbavaglia”