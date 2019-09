Coppa del Mondo, sul Cermis terzo posto conclusivo per Luca Curti

Finale di stagione da incorniciare per Luca Curti che nella mattinata di domenica 15 settembre ha terminato il Mini Tour Rollerski Trentino sul podio.

Reduce dal terzo posto di Trento, il 21enne di Branzi si è confermato anche nella 15 chilometri in tecnica classica vinta dal russo Eugeniy Dementiev.

In grado di distribuire al meglio lo sforzo lungo la scalata del Cermis, il portacolori dell’Under Up Ski Team Bergamo ha completato la prova alle spalle del connazionale Matteo Tanel, vincitore della coppa di cristallo.

In campo femminile buona prestazione per Giulia Cozzi (UBI Banca Goggi) che ha chiuso la gara dedicata alle juniores in sesta posizione, distante 3’02” dalla piemontese Elisa Sordello.