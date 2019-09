Settembre regala un weekend da incorniciare: il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Luca Mogna ci dice se questo tempo durerà anche la prossima settimana.

ANALISI GENERALE

Nel fine settimana una cella di alta pressione con valori di geopotenziali alquanto elevati risulterà ancora posizionata con i suoi massimi sull’Europa centro-occidentale. Questa struttura continua a veicolare sul nord Italia una massa d’aria piuttosto calda per il periodo e più tipica dei mesi centrali dell’estate. La blanda struttura depressionaria in quota presente sul Portogallo tende progressivamente a riassorbirsi.

Domenica 15 settembre 2019

Tempo Previsto: al mattino qualche addensamento di nubi medio-basse soprattutto sulle alte pianure centro-occidentali, per il resto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi quasi ovunque salvo il transito di nuvolosità alta di scarsa consistenza. Sviluppo di addensamenti ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi alpini.

Temperature: in lieve aumento nelle minime. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 19°C (con punte fino a 20-21°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 27 e 30°C.

Lunedì 16 settembre 2019

Tempo Previsto: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, salvo lo sviluppo di addensamenti ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi alpini.

Temperature: in lieve aumento nelle massime. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 19°C (con punte fino a 20-21°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 28 e 31°C. Locali punte fino a 32°C nel cremonese orientale e mantovano.

Martedì 17 settembre 2019

Tempo Previsto: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, salvo lo sviluppo di addensamenti ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi alpini ed il transito di nubi alte di scarsa consistenza soprattutto nel pomeriggio.

Temperature: in prevalenza stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 19°C (con punte fino a 20-21°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 28 e 31°C. Locali punte fino a 32°C nel cremonese orientale e mantovano.