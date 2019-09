Navigare su una barchetta in un laghetto dal sapore esotico.

È questa una delle diverse esperienze che alla fine dell’Ottocento si poteva vivere all’interno del Parco Marenzi, uno dei polmoni verdi di Bergamo.

Sorto alle spalle della Caserma Montelungo alla metà del secondo Ottocento in quello che all’epoca era il giardino della famiglia Marenzi, l’area verde si estende per quasi 9.000 metri quadrati a cavallo fra via Frizzoni e vicolo San Giovanni.

Acquisita nel 1973 dal Comune di Bergamo, quest’oasi verde non è semplicemente caratterizzata l’ombra offerta dagli alberi centenari, ma anche dalla freschezza donata dallo specchio d’acqua.

Un tempo alimentata dalla roggia adiacente, il laghetto si espande per 600 metri quadrati dove in alcuni casi è possibile osservare la presenza di germani reali e aironi cenerini.

Ciò che però colpisce di questo bacino è la grotta dalla cui sommità è possibile notare lo spettacolo offerto da platani, faggi, magnolie, cedri, palme e tassi; uno scenario che, a distanza di decenni, conduce i visitatori in un’epoca ormai scomparsa.

