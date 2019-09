Memoria per Genova, Non è la D’Urso e Chef Rubio: la tv del 15 settembre

Per la prima serata in tv, domenica 15 settembre su RaiTre alle 20.35 andrà in onda la prima delle cinque puntate di “Grazie dei fiori”. Prende il via la terza edizione del programma condotto da Pino Strabioli, affiancato anche quest’anno dal critico musicale Gino Castaldo, dedicato alla musica italiana e ai suoi protagonisti. Si parte dalle canzoni in voga negli anni Cinquanta fino ad arrivare ai successi di oggi. Un viaggio attraverso le tendenze musicali e le trasformazioni culturali che hanno caratterizzato il nostro Paese.

Alle 21.45 andrà in onda il film “Genova ore 11:36”. E’ il racconto da un punto di vista diverso del crollo del ponte Morandi. Non un’inchiesta sulle responsabilità, ma un tentativo di ridare dignità e memoria a chi ha perso la vita e a chi rimarrà segnato per sempre da questa tragedia.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la prima puntata della nuova stagione di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso. I primi ospiti di quest’anno sono Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, al centro del caso Mark Caltagirone (Pamela Prati, per adesso, non ne sta più parlando). Oltre alle due ex rappresentanti della Prati sarà presente in trasmissione anche l’attore americano Mickey Rourke, sex symbol degli anni 80 grazie a “9 settimane e mezzo” e attore molto acclamato in tempi recenti.

Per ora sembra cambiata la collocazione – attualmente domenicale e non più infrasettimanale – all’interno del palinsesto di Canale 5, ma le novità non sono finite: per quanto riguarda il format, ci sarà anche uno spazio presentato da Paola Caruso dedicato a chi vuole saperne di più sulla propria famiglia.

RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e Roberto Nobile. Andrà in onda l’episodio intitolato “Tocco d’artista”. E’ l’alba quando Montalbano viene avvertito della tragica scomparsa dell’orefice Larussa. Probabilmente, l’uomo si è tolto la vita trasformando la sedia a rotelle sulla quale era costretto da anni, in una rudimentale ma efficace sedia elettrica, ma Montalbano non ne è convinto e ottiene dal giudice qualche giorno per approfondire le indagini. Perquisendo i piani superiori della villetta di Larussa, Montalbano trova delle vecchie foto strappate che ritraggono l’orefice quando non era ancora invalido, una pistola e un testamento. Questa puntata è andata in onda la prima volta il 16 maggio 2001.

La7 alle 21.15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi presenta il film “Pearl Harbor”, con Ben Affleck.

In una tranquilla domenica mattina di dicembre, mentre i bambini sono intenti nei loro giochi e le famiglie raccolte in preghiera, squadroni di aerei da guerra giapponesi sfrecciano roboanti nei cieli del paradiso hawaiano un attacco a sorpresa contro le forze armate statunitensi di base a Pearl Harbor. Pearl Harbor è la storia di un intenso amore nato sullo sfondo degli eventi del 7 dicembre 1941. Descrive le vicende di due giovani e audaci piloti e della bella e sensibile infermiera di cui sono entrambi innamorati. E’ un imponente film sulla forza dell’amore e sul coraggio del singolo messi a dura prova da un drammatico momento storico.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii five-0”, con Jeorge Garcia e Scott Caan. Andranno in onda due episodi intitolati “Caldo torrido” e “Ritorno a casa”. Nel primo, la squadra dà la caccia a una assassina. Nel secondo, Ortega si occupa di un duplice omicidio.

Tv8 alle 21.30 proporrà “Bruno Barbieri – 4 hotel”, gara tra gli albergatori d’Italia condotta da Bruno Barbieri, esperto di hôtellerie che sa essere un cliente estremamente esigente. A sfidarsi sono gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti d’Italia. Gli hotel contrapposti saranno della stessa fascia di prezzo o della stessa categoria, ma ciascuno con le proprie peculiarità. I concorrenti – guidati da Bruno Barbieri – saranno colleghi e avversari allo stesso tempo e trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check- in, lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi e prezzo.

Viaggiatore del mondo, Barbieri è il conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice del programma. Racconterà la sfida e metterà i proprietari di fronte a imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o ribaltare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Canale Nove alle 21.25 prenderà il via “Rubio alla ricerca del gusto perduto”, il nuovo programma di chef Rubio. Saranno sette episodi in cui il cuoco andrà alla ricerca dei sapori più autentici nell’Estremo Oriente. Il suo viaggio in Asia toccherà Thailandia, Cina e Vietnam, passando tra metropoli e paesini rurali, per scoprire la vera gastronomia locale, conoscere la gente del posto e cucinare assieme a loro le pietanze più caratteristiche. L’avventura on the road sarà l’occasione per conoscere, senza barriere e pregiudizi, il vero cuore dell’Asia, prediligendo mercatini, cibo di strada e case private. Non troppo lontano dalla capitale della Thailandia, si trova Damnoen Saduak, un mercato galleggiante dove si fa la spesa in canoa ed è possibile mangiare lo street food locale direttamente sulle barche. Qui Rubio assaggerà il Pad Thai, pietanza tipica thailandese a base di gamberi e uova, oltre al jack-fruit, il frutto da albero più grande del mondo. A Bangkok visiterà invece l’eccellente mercato di Or Tor Kor, lo stesso dove fa acquisti la famiglia reale thailandese. Il cuoco si sposterà poi nel quartiere di Chinatown, dove gli uomini d’affari e gli operai della comunità cinese pranzano intorno a dei tipici carretti.

Lo chef continuerà il viaggio in Cina, scoprendo le antiche culture della città di Canton e della provincia del Sichuan, tra piantagioni di tè ed erbe medicinali, coltivazioni di riso e tofu. Dopo arriverà in Vietnam, dove curioserà tra i villaggi del pesce vicino il fiume Mekong, per poi assaggiare lo street food di Ho Chi Minh City, assaporando l’anima autentica del luogo.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Unknown – Senza identità”, con Liam Neeson; su Italia1 alle 21.20 “The great wall”, con Matt Damon; su Rai4 alle 21.20 “Inconceivable”, con Nicolas Cage; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “I fiumi di porpora”, con Dominique Sanda; su La5 alle 21.10 “Two weeks notice – Due settimane per innamorarsi”; su Iris alle 21 “Amami”, con Moana Pozzi.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Le incredibili forze della natura”. Forze inimmaginabili forgiano il pianeta in cui viviamo, regalando una varietà di fenomeni e di paesaggi unici e suggestivi. Decifrare queste forze significa comprendere le regole che governano la natura e il mondo che abitiamo. La nuova serie “Le incredibili forze della natura” va alla scoperta di questi fenomeni capaci di dare vita ai luoghi più spettacolari della Terra rivelando come la bellezza del pianeta dipenda da una manciata di forze. Al centro del primo episodio le forme, la cui straordinaria diversità dipende da poche ma potenti forze naturali. Dalla forma affascinante di un fiocco di neve ai perfetti favi esagonali realizzati dalle api per conservare il loro miele.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Ellen Pompeo e Sarah Drew. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Non fermarti adesso”, “Lascialo lì”, “Colori veri” e “L’anello di fuoco”. Nel primo, Meredith non sa come dire della sua relazione con Nathan a Maggi e, così decide di aspettare. Nel secondo, Meredith sembra intenzionata a lasciarsi il passato alle spalle. Nel terzo, Alex assume un investigatore privato per rintracciare l’ex marito violento di Jo: scopre che si tratta di un medico. Nel quarto, un’esplosione ha provocato grande caos tra pazienti e medici. Meredith, Arizona ed Eliza, che si trovano all’esterno, si precipitano subito nell’ospedale per aiutare i feriti.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la fiction “Le ali della vita”, con Sabrina Ferilli; su Real Time alle 20.25 il reality “90 giorni per innamorarsi: e poi…”; e su Italia2 alle 21.15 il telefilm “The big bang theory”.