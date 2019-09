Investito da una moto: 16enne ferito a Ranzanico

È stato investito da una moto mentre stava attraversando la statale 42 a Ranzanico il 16enne ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

È successo poco prima delle 13 di domenica a Ranzanico, nei pressi del ristorante dei Pescatori. Lì il ragazzo non ha visto la due ruote arrivare mentre stava attraversando la strada dopo aver pranzato con alcuni amici.

Alla guida del mezzo c’era un 29enne che ha perso il controllo ed è finito a terra: è stato trasportato al Bolognini di Seriate in condizioni non gravi. Così come il minorenne, che ha rimediato la frattura del femore e alcune contusioni.