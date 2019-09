Edizione record per la StraBergamo 2019 con oltre 11mila partecipanti al via dal Sentierone. Appassionati di corsa, partecipanti affezionati, debuttanti oppure semplici curiosi.

In tanti, nonostante il cielo incerto, non hanno rinunciato domenica 15 settembre alla quarantatreesima edizione della corsa per le vie della città.

Muniti di magliette colorati e polsini, i concorrenti hanno sfidato la fatica e le difficoltà del percorso, riempiendo sin dalle prime ore del mattino le vie del centro cittadino: “Non pensavamo di esser così tanti, anche perché alla partenza non c’era questa percezione – spiegano Luca Zamboni e Antonio Sechi -. Abbiamo trovato un percorso adatto a tutti, gli unici a mancare erano forse i più giovani”.

“Non avremmo mai immaginato di raggiungere un numero così elevato di presenze – spiega Massimiliano Pezzoni, organizzatore della competizione -. Con le oltre 10.500 adesioni del 2018 pensavamo di aver raggiunto un record, ma quest’anno siamo riusciti a superarlo”.

Diverse le novità proposte per l’occasione, fra le quali l’eliminazione delle bottiglie di plastica e l’introduzione di quattro diversi tracciati: “Quest’ultima scelta ha raccolto numerosi pareri positivi, inoltre ci ha permesso di evitare ammassamenti in partenza – conclude Pezzoni -. Siamo soddisfatti di come sia andata, ora ci concentreremo al 2020”.