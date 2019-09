Genoa-Atalanta, la diretta del match

Dopo la sosta per le Nazionali torna in campo l’Atalanta, ospite del Genoa a Marassi.

Gasperini pensa anche al debutto in Champions di mercoledì (ore 21, a Zagabria contro la Dinamo) e sceglie di far riposare qualche titolare. Come de Roon, sostituito in mezzo al campo da Pasalic. Davanti confermato il trio Gomez-Ilicic-Zapata.

Qui sotto la diretta del match.

Primo tempo

18′ – Destro potente di Radovanovic dai 25 metri, palla fuori di pochissimo. Genoa vicino al gol.

13′ – Atalanta pericolosa: cross dalla destra di Ilicic per l’inserimento di Pasalic che manca il colpo di testa di un niente.

9′ – Ci prova Ilicic da fuori, palla sul fondo.

1′ – Si parte a Marassi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

Genoa (3-5-2): 97 Radu; 17 Romero, 2 Zapata, 4 Criscito; 18 Ghiglione, 20 Schone, 21 Radovanovic, 8 Lerager, 3 Barreca; 99 Pinamonti, 11 Kouame.

A disp.: 93 Jandrei, 32 Ankersen, 33 Pajac, 11 El Yamiq , 14 Biraschi, 5 Goldaniga, 31 Saponara, 29 Cassara, 15 Jagiello, 30 Favilli, 9 Sanabria, 19 Pandev. All. Martinazzoli.

Atalanta (3-4-1-2): 95 Gollini; 2 Toloi, 5 Masiello, 19 Djimsiti; 33 Hateboer, 11 Freuler, 8 Gosens; 88 Pasalic, 10 Gomez; 72 Ilicic, 91 Zapata.

A disp.: 1 Sportiello, 31 Rossi, 41 Ibanez, 6 Palomino, 21 Castagne, 15 de Roon, 4 Kjaer, 13 Arana, 18 Malinovskyi, , 9 Muriel, 99 Barrow. All. Gasperini.