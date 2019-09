Frontale con una Porsche in Città Alta: grave 18enne in scooter

È stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo il 18enne coinvolto in un frontale con una Porsche Macan mentre era a bordo della sua Vespa 50. L’incidente intorno alle 13 di domenica, in via Vetta, la strada che da Città Alta porta a San Vigilio.

La dinamica è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale cittadina, oltre a un’automedica e un’ambulanza con a bordo il personale sanitario. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale.