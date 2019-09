Droga, officina abusiva e una spada giapponese: ancora sequestri a Zingonia

Da inizio settembre i Carabinieri della Compagnia di Treviglio, in particolare l’Arma della Tenenza di Zingonia, con il supporto di personale del Comando della Polizia Locale di Verdellino, hanno intensificato i controlli del territorio nella località di Zingonia, con particolare riferimento all’area di piazza Affari del comune di Verdellino e zone limitrofe, svolgendo specifici servizi, anche a largo raggio, volti a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti e più in generale i comportamenti di microcriminalità

diffusa.

Nella serata di martedì 3 settembre in piazza Affari i militari hanno arrestato un cittadino marocchino di 32 anni, irregolare sul territorio nazionale, sorpreso a cedere due dosi di cocaina a un italiano 25enne, segnalato nell’occasione quale consumatore di stupefacente alla Prefettura di Bergamo. Nel corso dell’attività, sottoposto a perquisizione personale, sullo spacciatore venivano rinvenute e sequestrate ulteriori 10 dosi di stupefacente, per complessivi grammi 15 di cocaina, oltre a 170 euro, ritenuti provento dell’illecita attività, sequestrati unitamente a una Katana e a un sacchetto contenente sostanza da taglio, rinvenuti sopra un muro di cemento nei pressi del luogo dove l’arrestato è stato fermato.

Nel pomeriggio della stessa giornata, nel comune di Ciserano, i carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino di 33 anni, irregolare sul territorio nazionale, che perquisito dopo un controllo in cui si era posto in modo irrequieto e nervoso, è stato trovato in possesso di 35 grammi di hashish e una somma contante di denaro pari a 500 euro circa, sottoposta in sequestro perché ritenuta provento di spaccio.

Nel pomeriggio di lunedì 9 settembre, sempre a Ciserano, i carabinieri di servizio in abiti civili, hanno arrestato un cittadino marocchino di 37 anni, irregolare sul territorio nazionale, sorpreso cedere un pezzo di hashish a un acquirente italiano 50enne, quest’ultimo segnalato alla Prefettura di Cremona. A conclusione della successiva udienza di convalida, a carico dell’arrestato, il GIP ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma ala Tenenza di Zingonia.

Nel pomeriggio del giorno seguente, in piazza della Resistenza di Verdellino, i carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino di 32 anni, irregolare sul territorio nazionale, che notato per il suo fare sospetto e sottoposto a perquisizione personale e del suo motociclo, è stato trovato in possesso di complessivi 13 grammi di cocaina, suddivisi in 22 dosi, oltre che della somma contante di 260 euro, posti in sequestro. A seguito dell’udienza di convalida, il GIP ha disposto che l’arrestato fosse sottoposto alla custodia in carcere.

Nella serata di mercoledì 12, sempre sul territorio del comune di Verdellino, i militari hanno denunciato un cittadino 26enne originario della Costa d’Avorio, perché sorpreso all’interno di alcuni box condominiali, nell’occasione adibiti a officina meccanica, mentre effettuava abusivamente riparazioni su autovetture e colto all’atto di smaltire in maniera illecita oli esausti di motore. Nella circostanza, a suo carico, sono state elevate sanzioni pecuniarie, il cui ammontare è di oltre 5mila euro. I militari hanno anche posto sotto sequestro i garage adibiti ad autofficina e la relativa attrezzatura per meccanici.

Nella tarda serata di ieri, sabato 14, in un’area verde di Zingonia del comune di Ciserano, i carabinieri di servizio per il controllo del territorio e repressione di reati in genere, dopo aver avvistato un gruppetto di cittadini stranieri che alla vista dei militari si allontanava velocemente dal posto, rinvenivano celata all’interno di un quadro elettrico dell’Enel una bustina in cellophane contenente 5 grammi di cocaina, con tutta probabilità lì abbandonata dal gruppetto di extracomunitari che in fretta e furia si era poco prima allontanato per sottrarsi al controllo. Lo stupefacente è stato sequestrato.

Oltre ai 4 arrestati, sono 5 gli extracomunitari deferiti all’Autorità Giudiziaria per aver violato la normativa sull’immigrazione clandestina.

Nel corso dei ripetuti servizi, riguardanti anche la circolazione stradale, sono stati identificate oltre 200 persone, controllati una novantina di veicoli, elevate contravvenzione al codice della strada per un valore di oltre 1.200,00 euro, nonché sequestrate 2 autovetture e un ciclomotore.