Criscito risponde a Muriel, poi ci pensa Zapata al 95′: colpaccio a Genova per l’Atalanta

Una magia di Duvan Zapata, e l’Atalanta torna a vincere dopo la sosta (e il ko col Toro). È servito un gol fantastico del colombiano, al 95′, per regalare ai nerazzurri tre punti d’oro a Marassi.

Un match che pareva ormai finito, con la grande amarezza del pareggio conquistato al 90′ da Criscito grazie a un rigore che pareva molto, molto dubbio. Invece, all’ultimo respiro ecco la bomba terra-aria di Zapata che sbatte sotto la traversa e s’infila in rete: è il gol della goduria, per i tifosi bergamaschi.

Il match di Genova è stato bello, ricco di emozioni e anche equilibrato.

A sbloccarlo è stato Muriel, al 64′, pure lui dal dischetto. Zapata era stato atterrato 2 minuti prima in area dal suo omonimo, ma era servita la Var per decretare la massima punizione ai nerazzurri. Con Muriel che non ha sbagliato.

Prima del rocambolesco epilogo, con le reti di Criscito e Zapata, si è visto un gol annullato a Gosens per un fuorigioco millimetrico (ma giusto) e un miracolo di Radu sul solito Zapata.

Per l’Atalanta, dopo la vittoria al debutto a Ferrara e il ko con il Torino, sono tre punti importantissimi, che le consentono di concentrarsi ora sul debutto in Champions con tranquillità e serenità.

Mercoledì, a Zagabria contro la Dinamo, l’appuntamento con la storia.