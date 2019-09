Spacciava in bici a Cividate: 31enne arrestato con soldi e cocaina

Nella tarda serata di venerdì 13 settembre a Cividate al Piano i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno arrestato un cittadino marocchino di 31 anni, senza fissa dimora, per spaccio e detenzione di 4 grammi di cocaina, suddivisa in 5 palline in plastica termosaldate ed una dose di hashish, pronte per essere spacciate.

Dopo alcune segnalazioni giunte dai cittadini di Cividate al Piano riguardanti un’attività di smercio al minuto di stupefacente nell’area di via Guglielmo Marconi, i carabinieri hanno intensificato i controlli nella zona per individuare gli autori dell’attività illegale.

Nel corso del servizio di venerdì i militari hanno notato l’arrestato, giunto poco prima sul posto in sella ad una bicicletta, incontrarsi con un individuo al quale aveva consegnato un involucro sospetto.

Scattato subito l’intervento, dopo aver accennato un tentativo di fuga a bordo della sua bicicletta, il magrebino veniva bloccato e perquisito dai carabinieri.

Nelle tasche dei pantaloni del fermato gli operanti rinvenivano oltre allo citato stupefacente, anche 535 euro in contanti, posti in sequestro perché ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Dopo una notte trascorsa in cella, sabato mattina l’arrestato è stato condotto presso le aule del Tribunale di Bergamo per la convalida del fermo e la sottoposizione al giudizio per direttissimo.