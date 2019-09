Weekend estivo? L’inizio pare confermarlo, ma andiamo a scoprire come sarà a Bergamo e in provincia con il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Luca Mogna.

ANALISI GENERALE

Nel fine settimana una cella di alta pressione con valori di geopotenziali alquanto elevati risulterà posizionata con i suoi massimi sull’Europa centro-occidentale. Questa struttura nel complesso sta veicolando sul nord Italia una massa d’aria piuttosto calda per il periodo e più tipica dei mesi centrali dell’estate. Nella giornata di sabato si andrà a isolare una blanda struttura depressionaria in quota sul Portogallo, in successivo riassorbimento. A partire da lunedì l’alta pressione dovrebbe iniziare a trovare più spazio per una rimonta in Atlantico in direzione dell’Islanda.

Sabato 14 settembre 2019

Tempo Previsto: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi quasi ovunque salvo il transito di nuvolosità alta di scarsa consistenza, soprattutto nel pomeriggio. Sviluppo di addensamenti ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi alpini.

Temperature: in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 15 e 18°C (con punte fino a 19-20°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 27 e 30°C.

Domenica 15 settembre 2019

Tempo Previsto: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi quasi ovunque salvo il transito di nuvolosità alta di scarsa consistenza. Sviluppo di addensamenti ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi alpini.

Temperature: in lieve aumento nelle minime. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 19°C (con punte fino a 20-21°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 27 e 30°C.

Lunedì 16 settembre 2019

Tempo Previsto: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi quasi ovunque, salvo lo sviluppo di addensamenti ad evoluzione diurna a ridosso dei rilievi alpini.

Temperature: in lieve aumento nelle massime. In pianura minime per lo più comprese tra 16 e 19°C (con punte fino a 20-21°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 28 e 31°C.