L’evento benefico di Andrea Bocelli o il Premio Campiello? La tv del 14 settembre

Per la prima serata in tv, sabato 14 settembre RaiUno alle 21.25 andrà in onda la serata speciale “Ali di libertà”. Dal teatro del Silenzio va in scena la terza edizione di questo evento benefico, che ha come protagonista Andrea Bocelli, che si esibisce con il figlio Matteo. Presentano Stefano Accorsi e Serena Rossi. Tra gli ospiti Carla Fracci e Mika.

Rai5 alle 21 trasmetterà la finale della 57esima edizione Premio Campiello, riconoscimento letterario, istituito per volontà degli Industriali del Veneto. La serata si terrà al Teatro La Fenice di Venezia, verrà condotta da Andrea Delogu e avrà un parterre di circa mille invitati tra ospiti istituzionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale, della cultura e delle case editrici. A decretare il vincitore sarà la giuria popolare dei Trecento Lettori anonimi che cambiano ogni anno e sono di differenti categorie sociali e professionali.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”, con Sean Murray. Andrà in onda l’episodio intitolato “Il passato non muore mai”: un uomo si introduce in casa di McGee per rubare il suo computer, ma viene scoperto.

Su Rete4 alle 21.25 ci sarà la soap “Una vita”, con Rebeca Alemany. Diego, armato di pugnale, si reca da suo fratello intenzionato a ucciderlo, ma viene fermato in tempo da Blanca. Nel frattempo, Antonito organizza una cenetta romantica per farsi perdonare da Lolita, ma le cose non vanno come previsto. Intanto, mentre Silvia e Arturo sono impegnati con i preparativi delle nozze, Riera dona a Carmen un anello e le chiede di andare a vivere con lui. Blanca e Diego cercano di portare via Moises dall’ospedale ma vengono fermati da Samuel.

La7 alle 21.15 proporrà il telefilm “Little murders by Agatha Christie”, con Antoine Dulèry e Marius Colucci. Andranno in onda due episodi intitolati “Cinque piccoli porcellini” e “Flusso e riflusso”. Nel primo, dopo un misterioso omicidio, senza apparente movente, il sovrintendente Larosiere si trova davanti a un caso vecchio di quindici anni. Nel secondo, Larosiere viene invitato nel castello di famiglia del suo vecchio capitano dei tempi della guerra. Durante il suo soggiorno è chiamato a indagare su alcuni inquietanti delitti.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 20.30 c’è “Zona d’ombra – Una scomoda verità”, con Will Smith; su Canale5 alle 21.20 “Anche se è amore non si vede”, di e con Salvatore Ficarra, Valentino Picone e Ambra Angiolini; su Italia1 alle 21.20 “Tomorrowland – Il mondo di domani”, con George Clooney; e su Tv8 alle 21.30 “Red eye”, con Rachel McAdams.

Ancora, su Canale Nove alle 21.25 “Schegge di paura”, con Richard Gere; su Rai4 alle 21.10 “La rapina perfetta”, con Jason Statham; su La7D alle 21.30 “Mary: principessa per caso”, con Emma Hamilton; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La seduzione”, con Lisa Gastoni; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – Un’accusa infamante”; e su Iris alle 21 “We were young – Destinazione paradiso”.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la fiction “Due imbroglioni… e mezzo!”, con Sabrina Ferilli, Claudio Bisio, Carlo Buccirosso e Gianluca Grecchi; su Real Time alle 21.15 il reality “Vite al limite” e su Italia2 alle 21.15 il varietà “Colorado”, con Belen Rodriguez e Paolo Ruffini.