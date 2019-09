Fratelli d’Italia invita Martina al meeting: “Ti aspettiamo, siamo il tuo partito”

Si parla di territorio e d’Europa, tra prospettive e visioni, partendo dal territorio locale ma lo sfottò politico e riferimenti alla politica nazionale non possono mancare.

Sabato 14 settembre Fratelli d’Italia si troverà a Selvino per un incontro pubblico che vedrà la partecipazione di europarlamentari, parlamentari, assessori e consiglieri regionali, consiglieri provinciali e comunali e sindaci.

Dopo l’introduzione, affidata all’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni e ai coordinatori provinciali Fratelli d’Italia Daniele Zucchinali e Giuliano Verdi, e i saluti di apertura di Arrigo Tremaglia, dirigente Gioventù Nazionale Bergamo, e Nicla Oprandi, Presidente Azione Universitaria Bergamo, i lavori entreranno nel vivo.

Gli europarlamentari Carlo Fidanza e Pietro Fiocchi discuteranno di “L’Europa al bivio: la sfida del sovranismo e le opportunità per il nostro Paese”, mentre la senatrice Daniela Santanchè e i deputati Alessio Butti, Paola Frassinetti e Lucrezia Mantovani affronteranno il tema “L’Italia: quale futuro per il centrodestra, quale futuro per gli italiani”.

Di “La Lombardia: bilancio dopo 18, le opportunità per associazioni ed enti” ne parleranno Lara Magoni, Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza, e Barbara Mazzali, consigliere regionale.

Al tavolo degli amministratori degli enti locali, infine, parteciperanno i coordinatori Demis Todeschini, consigliere provinciale, Andrea Tremaglia, capogruppo in consiglio comunale a Bergamo e Michele Schiavi, sindaco di Onore, Vanessa Bonaiti, assessore a Torre Boldone, Fabio Calenzo, assessore a Verdellino, e Valentina Tugnoli, Commissione pari opportunità Treviglio.

A scaldare l’attesa ci ha pensato su Facebook Fratelli d’Italia Bergamo che, ripescando una vecchia dichiarazione del parlamentare del Partito Democratico Maurizio Martina, l’ha ironicamente invitato all’appuntamento: “5Stelle e Lega – si legge in un articolo di Repubblica – sono due destre diverse ma convergenti, qualsiasi alleanza con loro sarebbe pericolosa e contro natura. Per il PD non esistono alleanze che lo coinvolgono in questa legislatura, se cade il governo si deve andare al voto”.

Da qui il post social di Fratelli d’Italia: “Maurizio Martina, se pensi che un’alleanza con il Movimento 5 stelle sia contro natura e che si debba andare al voto subito, Fratelli d’Italia è il tuo partito! Vieni a Selvino?”.