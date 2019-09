Cade in moto a San Giovanni Bianco: 56enne in gravi condizioni

Sono ancora poco chiare le circostanze di un incidente che attorno alle 12.30 di sabato 14 settembre ha coinvolto un uomo di 56 anni.

In sella alla sua moto si trovava nella zona dell’incrocio tra via Costa San Gallo e via Santuario Sud, a San Giovanni Bianco, quando per cause ancora in fase di accertamento avrebbe perso il controllo.

Violento l’impatto con l’asfalto: immediata la richiesta di soccorso al numero unico di emergenza 112 che ha inviato sul posto un elisoccorso, un’automedica e un’ambulanza, insieme ai carabinieri della compagnia di Zogno.

Dopo le prime cure sul posto l’uomo è stato trasferito con la massima urgenza all’ospedale di Lecco.