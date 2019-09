Alla vista della Polizia si dà alla fuga: in auto cocaina nascosta nel cambio

Quando ha visto avvicinarsi i poliziotti è sceso precipitosamente dall’auto in sosta e ha iniziato a correre: una fuga breve, interrotta subito dagli agenti che lo hanno fermato e poi arrestato per possesso di droga.

L’uomo, H.A. di 27 anni nato a Tunisi e residente e Bergamo con diversi precedenti di polizia, si trovava a bordo di una Fiat Punto in via San Lazzaro, nella zona del Triangolo: gli agenti delle Volanti della Questura di Bergamo, attorno alle 11.30 di venerdì 13 settembre, si stavano avvicinando a lui quando all’improvviso sono stati costretti a iniziare la rincorsa lungo via Sant’Antonino.

Una volta fermato e identificato, l’equipaggio Volante ha iniziato la perquisizione veicolare e personale: in auto sono stati rinvenuti 8 involucri di cocaina nascosti nella leva del cambio mentre occultati negli slip il ragazzo teneva 220 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Arrestato, l’autorità giudiziaria ha disposto la celebrazione del rito direttissimo per la mattinata di sabato.