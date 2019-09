Albino: addio alla storica discoteca Antares, prossima alla demolizione

L’evento si chiama ‘Last Night’, l’ultima notte. L’ultima occasione per salutare la storica discoteca Antares di Albino, prossima alla demolizione.

Nel corso dell’ultima nottata sarà proiettato uno spot che ripercorrerà la storia della discoteca, per anni meta del sabato sera per moltissimi giovani e adolescenti. L’appuntamento è per sabato 14 settembre, dalle 21, al parcheggio della discoteca: si potrà accedere passando per Viale della Libertà che, per l’occasione, sarà chiuso al traffico.

Ci sarà ovviamente la musica, in particolare quella anni ’80 e ’90. La stessa che ha sempre animato le serate dell’Antares, e che terrà compagnia ai partecipanti per tutto il corso della festa.

Successivamente, inizieranno i lavori di demolizione dello stabile: l’intera area sarà riqualificata e nascerà un nuovo edificio residenziale.

L’evento è aperto a tutti ed è gratuito. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a venerdì 20 o sabato 21 settembre.