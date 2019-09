Tale e quale show, Propaganda live o la pallavolo? La tv del 13 settembre

Inizia la nuova stagione di “Tale e quale show”. Per la prima serata in tv, venerdì 13 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima delle dieci puntate della nona edizione del programma condotto da Carlo Conti.

Come sempre in questa popolare trasmissione i personaggi del mondo dello spettacolo si sfidano nelle imitazioni di cantanti famosi di tutto il mondo, interpretando rigorosamente dal vivo i loro più celebri successi. Quest’anno i dodici concorrenti in gara sono: il personaggio televisivo Francesco Monte. Gli attori David Pratelli, Francesco Pannofino, Gigi e Ross, Eva Grimaldi, Flora Canto e Sara Facciolini. I cantanti Lidia Schillaci, Davide De Marinis, Jessica Morlacchi, Tiziana Rivale, e il musicista Agostino Penna. In giuria, come lo scorso anno, ci sono Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. La prima edizione, andata in onda nel 2012, è stata vinta da Serena Autieri, l’ultima quella del 2018, ha visto trionfare Vincenzo Mazzancella.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis Los Angeles”, con Chris O’Donnell e LL Cool J.Andrà in onda l’episodio intitolato “Anime buone”: Callen collabora con il Tribunale Internazionale per verificare le accuse di un profugo siriano.

RaiTre alle 20.35 trasmetterà la partita di pallavolo maschile tra Italia e Grecia, valida per il campionato Europeo 2019. A Montpellier, in Francia, dopo aver esordito ieri con il Portogallo, stasera la Nazionale italiana di pallavolo maschile affronta la Grecia, per la fase a gironi. I prossimi impegni degli Azzurri: la Romania, domenica 15 settembre, la Bulgaria martedì 17, e la Francia il 18.

Su La7 alle 21.15 la prima puntata della terza edizione di “Propaganda live”, condotta da Diego Bianchi.

Tv8 alle 21.30 trasmetterà le audizioni della nuova stagione di “X Factor”, che sono andate in onda ieri, giovedì 12 settembre su SkyUno. Dopo il casting iniziale, la selezione dei concorrenti entra nel vivo e proseguirà con altre due puntate nelle prossime settimane, proposte il 19 e il 26 settembre su Sky Uno, replicate il 20 e il 27 su Tv8.

Il talent, condotto da Alessandro Cattelan, in giuria vede l’ingresso del trapper Sfera Ebbasta, la solista pop Malika Ayane e Samuel, frontman dei Subsonica, accanto a Mara Maionchi. Saranno ospiti speciali delle puntate delle Auditions Achille Lauro e il vincitore della scorsa edizione di X Factor Anastasio.

Dopo le selezioni arriveranno i Bootcamp (3 e 10 ottobre su SkyUno, il 4 e l’11 su Tv8) dal Mediolanum Forum di Assago. In quella occasione, con il consueto meccanismo delle 5 sedie da riempire per ogni categoria, il quartetto dovrà scegliere i 20 migliori talenti che prenderanno poi parte alle Home Visit, le quali avverranno, per la prima volta nella storia di X Factor, davanti a un pubblico e rappresenteranno l’ultimo scoglio da superare per ottenere un posto tra i 12 concorrenti di questa nuova edizione. I 12 finalisti accederanno ai Live e saranno divisi nelle consuete categorie: Under Donne, Under Uomini, Over 25 e Gruppi, ognuno seguito dal proprio mentore. Si partirà il 24 ottobre su SkyUno (il 25 su Tv8).

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Gunny”, con Clint Eastwood; su Canale5 alle 21.20 “Quo vado?”, con Checco Zalone; su Italia1 alle 21.20 “X-Men: l’inizio”, con Michael Fassbender; e su Canale Nove alle 21.25 “Viva la libertà”, con Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi, Miche Cescon e Anna Bonaiuto.

Ancora, su Rai4 alle 21.20 “The circle”, con Emma Watson; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “A Dangerous method”, con Viggo Mortensen; su La5 alle 21.10 “The Twilight saga: New Moon”, con Kristen Stewart; su Iris alle 21 “L’uomo del giorno dopo”, con Kevin Costner; e su Italia2 alle 21.15 “Trauma”, con Asia Argento.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Arte, passione e potere”. Lo storico dell’arte inglese Andrew Graham-Dixon ripercorre la storia della Royal Collection, una delle più importanti collezioni d’arte esistenti. E’la nuova serie “Art, passion & power”. Messa insieme in cinque secoli, la Royal Collection è di proprietà della Regina Elisabetta II ed é la più grande collezione d’arte privata al mondo. Insieme a Graham-Dixon la serie visita le residenze reali, i musei e le gallerie di tutto il Regno Unito.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “La figlia segreta” e “Una guida speciale”. Nel primo, Joséphine è incaricata di prendersi cura di Laura, un’attrice affermata, che ha sempre nascosto di avere una figlia, Amélie, che ora ha quattordici anni. La ragazzina, che vive in un collegio in Svizzera, si dà alla fuga per raggiungere la madre. Nel secondo, Joséphine aiuta quattro turisti che devono visitare la Tour Eiffel: il problema è che uno di loro si è perso.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”, con Paolo Bonolis; e su Real Time alle 21.10 “Bake off Italia: dolci in forno”.