Strabergamo, street food, taragna, casoncelli e… il week-end young in Bergamasca

Concerti, feste e spettacoli: in Bergamo e provincia sono tante le iniziative organizzate nel week-end per i giovani. Tra gli appuntamenti spiccano Rockabilly Week-end a Crespi d’Adda, la sagra della polenta taragna a Stabello di Zogno, la festa di Marne con i rinomati casoncelli, lo street food in piazzale Goisis a Bergamo e molto altro ancora.

Ecco tutti gli eventi! E buon divertimento.

BERGAMO

VENERDI’ 13 SETTEMBRE

– “Strabergamo”, week-end tra sport e aggregazione

– Al parco Goisis week-end con lo street food

– “Festival delle lettere”, a Bergamo Diodato, Amanda Sandrelli e Michela Andreozzi

– Alla Carrara mostra dedicata a Giacomo Quarenghi

– Il legno dalla natura alle cose – Mettere radici

– Festa della comunità di San Colombano

SABATO 14 SETTEMBRE

– “Strabergamo”, week-end tra sport e aggregazione

– Al parco Goisis week-end con lo street food

– “Festival delle lettere”, a Bergamo Diodato, Amanda Sandrelli e Michela Andreozzi

– Alla Carrara mostra dedicata a Giacomo Quarenghi

– Il legno dalla natura alle cose – Mettere radici

– Festa della comunità di San Colombano

DOMENICA 15 SETTEMBRE

– “Strabergamo”, week-end tra sport e aggregazione

– Al parco Goisis week-end con lo street food

– E-Vento d’Oriente, al parco di Redona 40 discipline tutte da provare

– “Festival delle lettere”, a Bergamo Diodato, Amanda Sandrelli e Michela Andreozzi

– Alla Carrara mostra dedicata a Giacomo Quarenghi

– Il legno dalla natura alle cose – Mettere radici

ALBINO

– The Vipers – Queen tribute band, concerto di solidarietà ad Albino

ALMENNO SAN BARTOLOMEO

– Ad Almenno San Bartolomeo sagra sul fiume con gli Alpini

BOLGARE

– “Il ritorno delle vecchie signore”, raduno d’auto d’epoca a Bolgare

BOLTIERE

– Festa alpina a Boltiere

CALCIO

– “Festa di fine estate”, a Calcio shopping, musica e divertimento

CALVENZANO

– Jazz a Calvenzano

CAPRIATE SAN GERVASIO

– “Rockabilly Weekend”, a Crespi d’Adda festival anni Cinquanta

FILAGO

– A Marne torna la festa con i rinomati casoncelli

FORESTO SPARSO

– “Festa dell’uva e dei fiori” a Foresto Sparso

MAPELLO

– Due week-end di festa a Valtrighe

MARTINENGO

– A Martinengo torna la festa della patata

OSIO SOTTO

– A Osio Sotto week-end fra teatro e party segreto

ROVETTA

– “Sagra del contadino” a Rovetta

SAN PELLEGRINO TERME

– Visite guidate alle grotte del Sogno

SPINONE AL LAGO

– Spinone loves Texas

TORRE DE’ ROVERI

– A Torre de’Roveri tributo a Renato Zero

– “Torr Box Events”, fra musica, sport e divertimento

VALBONDIONE

– Apertura delle Cascate del Serio

– Festa al borgo di Maslana

ZOGNO

– A Stabello due week-end con la festa della taragna

– “Sport in piazza” a Zogno