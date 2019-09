“Sea muove su Orio al Serio per l’acquisto di Sacbo”, ma Gori e Sala smentiscono

“Ho parlato con Beppe Sala questa mattina e il Sindaco di Milano ha smentito categoricamente la possibilità che esista o sia in fase di redazione uno studio per l’acquisizione di SACBO da parte di SEA“. È la dichiarazione di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, in merito ad un articolo pubblicato in prima pagina da Il Sole 24 Ore.

Secondo il principale quotidiano di economia italiana: “Sea, la società aeroportuale di Linate e Malpensa, controllata con il 54,81% dal Comune di Milano, potrebbe acquistare la maggioranza della sua partecipata Scabo, la società che gestisce l’aeroporto Il caravaggio di Orio al Serio di cui già possiede il 31%”.