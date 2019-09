Sea compra Sacbo? Casati: “Per strategie e alleanze servono approfondimenti”

Secondo il principale quotidiano di economia italiana Il Sole 24 Ore la “Sea, la società aeroportuale di Linate e Malpensa, controllata con il 54,81% dal Comune di Milano, potrebbe acquistare la maggioranza della sua partecipata Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto Il Caravaggio di Orio al Serio di cui già possiede il 31%”.

La notizia è stata smentita fermamente nella mattinata di venerdì 13 settembre sia dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori, sia dal sindaco di Milano Giuseppe Sala.

“Apprezzo la ferma smentita del sindaco Giorgio Gori, azionista con la Provincia e la Camera di Commercio in Sacbo, di trattative in corso in merito all’acquisizione di Sacbo da parte di Sea – è il commento di Davide Casati, segretario provinciale del Pd Bergamo -. La ricerca di strategia di convergenza inerenti lo sviluppo e le possibili alleanze con altre realtà operative nella gestione degli aeroporti, necessita di approfondimento e confronto e deve essere supportata da una larga condivisione delle istituzioni bergamasche nelle quali il Pd riveste ruoli importanti e decisivi grazie ad amministratori capaci che hanno a cuore il territorio bergamasco”.