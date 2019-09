Le Due Torri, Roberto Speri: “Collaborare con la StraBergamo è un onore e un piacere”

Anche quest’anno il centro commerciale “Le Due Torri” è tra gli sponsor della Strabergamo. Lo shopping center di Stezzano ha rinnovato la propria collaborazione e il supporto alla storica manifestazione podistica non competitiva bergamasca che si svolgerà domenica 15 settembre.

Il direttore de “Le Due Torri”, Roberto Speri evidenzia: “È un onore e un piacere essere partner di un’iniziativa così seguita a Bergamo. La collaborazione con questa realtà sta proseguendo dal 2010 ed essere presenti a questo evento ci ha aiutato a farci conoscere: è una bellissima vetrina e rappresenta uno degli appuntamenti su cui investiamo maggiormente. Per esempio da noi la maglietta costa un euro in meno: è un regalo che facciamo ai nostri clienti nonchè un modo per sostenere la partecipazione”.

Lo spirito della StraBergamo piace molto. Roberto Speri sottolinea: “Rappresenta lo sport accessibile a tutti: essendo non competitiva aggrega e unisce tante persone proponendo un’occasione per stare in compagnia e vivere la città per scoprire o riscoprire tanti luoghi che ci circondano cogliendone maggiormente la bellezza. Spesso si parla dei centri commerciali come una realtà avulsa dal territorio ma non sono tutti uguali e la nostra partnership mostra che per noi è importante che le persone abbiano opportunità anche oltre al centro commerciale: se ragionassimo in maniera più cinica, invece, non promuoveremmo eventi che hanno luogo all’esterno della nostra struttura. La nostra mission aziendale è proprio quella di dare spazio a tutte le realtà, alle associazioni e alle iniziative, perchè alle spalle ci sono persone che si adoperano con tanta passione e siamo contenti di valorizzarle. È la dedizione che abbiamo apprezzato anche tra gli organizzatori della Strabergamo, che ogni anno riescono a proporre una manifestazione così importante: ci teniamo a dare il giusto merito a chi ha lavorato per curarne ogni dettaglio. Al nostro centro organizziamo molti eventi e sappiamo che per predisporli occorre molto impegno anche se dall’esterno tutto sembra sempre più semplice”.

Le Due Torri saranno protagoniste sul Sentierone nel corso della kermesse. Il direttore Speri afferma: “Da venerdì 13 a domenica 15 settembre saremo presenti con un nostro stand al villaggio della Strabergamo: una parte del nostro ufficio informazioni si trasferirà qui nel fine-settimana. E ci saranno tante sorprese per i visitatori di tutte le età: gli adulti troveranno sconti e gadgets offerti dal centro commerciale e dagli operatori dello shopping center sulle nuove collezioni, mentre i più piccoli riceveranno omaggi per divertirsi”.

Infine, raccontando ciò che maggiormente lo ha colpito nelle scorse edizioni, Speri conclude: “Ogni volta alla partenza mi emoziona vedere un fiume di persone che sembra senza fine. Spesso gli organizzatori mi hanno permesso di partecipare al taglio del nastro ed è bellissimo trovarsi in mezzo a tanta gente che parte e si avvia verso Città Alta”.