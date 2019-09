“La verità sulla droga”, alla StraBergamo campagna contro l’uso di sostanze

La “StraBergamo” e l’associazione “Dico no alla droga” insieme per sensibilizzare sull’uso di sostanze. La storica manifestazione podistica bergamasca, che si svolgerà domenica 15 settembre e per tutto il fine-settimana (da venerdì 13 a domenica 15 settembre animerà il Sentierone con il tipico villaggio), ospiterà la campagna “La verità sulla droga”.

L’iniziativa, promossa dal sodalizio, consiste di attività a cui possono unirsi per diffondere un modo di vivere libero dalla droga.

Attraverso una rete globale di volontari, sono stati distribuiti 56 milioni di volantini educativi, sono state tenute decine di migliaia di manifestazioni di sensibilizzazione e prevenzione alla droga in 120 paesi.

“Dico no alla droga” è un’associazione di pubblica utilità, non a scopo di lucro, che dà ai giovani e agli adulti informazioni basate sui fatti in merito alla droga, affinché possano prendere decisioni consapevoli e vivere liberi dalla droga. A nessuno, in particolare ai giovani, piace sentire la predica su ciò che si può o non si può fare. Queste attività sono semplici, efficaci e possono coinvolgere persone di tutte le età. Perciò, noi forniamo le informazioni che permettono ai giovani di scegliere di non assumere droga in primo luogo.