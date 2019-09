“Formati e Occupati”, corsi per aspiranti cuochi, barman, addetti sala e reception

Al via il percorso gratuito “Formati e Occupati” di Ascom Confcommercio Bergamo: l’inaugurazione del nuovo progetto formativo rivolto ad aspiranti cuochi, barman, addetti sala e ricevimento alberghiero si terrà lunedì 16 settembre, alle 9 alla sede di Ascom Formazione a Osio Sotto (P.tta don Gandossi 1).

Per l’occasione la prima lezione sarà aperta alla stampa con la presentazione dei corsisti e definizione del patto formativo. L’obiettivo di “Formati e Occupati”, che raccoglie il grido di allarme lanciato dai ristoratori sulla carenza di personale qualificato, è infatti quello di promuovere la formazione professionalizzante e agevolare il matching tra domanda e offerta locale.

I tre corsi professionalizzanti di “Formati e Occupati” porteranno i 24 corsisti (di cui 9 iscritti selezionati per il corso “addetti sala e bar”, 6 per il corso “addetti al ricevimento” e 9 per il corso “cuoco”) ad arrivare preparati all’inserimento lavorativo. Il percorso formativo si concluderà il 4 ottobre e le attività prevedono infatti diversi laboratori pratici e una formazione specialistica tecnica per un totale di 120 ore e, successivamente, l’inserimento in azienda con un contratto di tirocinio retribuito di quattro mesi (da metà ottobre 2019 a metà febbraio 2020).

L’Ente Bilaterale del Turismo di Bergamo ha accolto favorevolmente lo sviluppo del progetto stanziando fondi al fine di rendere gratuito l’accesso a da parte delle persone in cerca di lavoro.

Il programma

9.00 – 9.30

Il progetto Formati e Occupati: una risposta al mercato del lavoro

Giovanni Zambonelli – Presidente Ascom Bergamo e Presidente Gruppo Albergatori

Oscar Fusini – Direttore Ascom Bergamo

ore 9.30 – 10.00

Saluto dell’Ente Bilaterale Alberghiero e dei Pubblici Esercizi di Bergamo

Enrico Betti – Presidente dell’Ente Bilaterale Alberghiero e dei Pubblici Esercizi di Bergamo

Breve intervento da parte delle OOSS

10.00 -11.00

La consapevolezza del ruolo e l’attitudine alla professione: i requisiti per un’occupazione nel settore

Giorgio Beltrami – Vicepresidente Ascom Bergamo e Presidente Gruppo Bar Caffè

Petronilla Frosio – Consigliere Ascom e Presidente Gruppo Ristoratori

11.00 – 12.00

Ente Bilaterale il perché di un investimento importante – vicepresidente

Maurizio Regazzoni – Vicepresidente Ente Bilaterale Alberghiero e dei Pubblici Esercizi di Bergamo

12.00 -13.00

Presentazione dei corsisti e definizione del patto formativo

Daniela Nezosi – Responsabile area formazione e sviluppo Ascom Bergamo e Direttore Accademia del Gusto Ascom

Sede: Aula conferenze di Ascom Formazione – P.tta don Gandossi 1 a Osio Sotto