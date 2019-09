Federica Bruni: “Addio papà, ricordi Che Guevara? Bisogna essere duri senza perdere la tenerezza”

Al papà ha dedicato una poesia: “Itaca”, del greco Konstantinos Kavafis. Una struggente poesia sul senso della vita, concepita come viaggio verso una meta da raggiungere dopo lunghe peregrinazioni.

L’intervento della figlia di Roberto Bruni, Federica, è tra i momenti più intensi della commemorazione celebrata nel cortile di Palafrizzoni per ricordare l’ex sindaco, scomparso a 70 anni dopo una lunga malattia.

Il riferimento mitologico è al viaggio di Ulisse, nell’Odissea. I versi suggeriscono che non bisogna avere fretta di giungere a destinazione, alla propria “Itaca”, ma piuttosto approfittare del viaggio per esplorare il mondo, crescere intellettualmente e ampliare il proprio patrimonio di conoscenze.

Un messaggio che papà Roberto non ha mancato di mettere in pratica. Lo testimonia la sua carriera professionale, che lo ha visto costantemente impegnato in ruoli di altro profilo, guadagnando l’affetto e la stima trasversali dei colleghi: da penalista di livello (“il più grande della sua generazione”, lo ha definito l’avvocato Carlo Salvioni“) a quello politico, nei panni di sindaco prima e consigliere regionale poi, fino all’esperienza da presidente in Sacbo. Una delle più importanti aziende del territorio, nella gestione dell’aeroporto di Orio al Serio.

“Ciao papà, la mamma oggi indossa la giacca a bollini della serata della tua elezione, quella sera in cui esplodevi di gioia – ha detto la figlia in lacrime, nascoste dagli occhiali scuri -. Sono sicura che continuerai a trasmetterle la tua forza, pacata ma incontrollabile, per continuare ad essere la “Meri” splendida e solare che tanto hai amato e che tanto ti ha amato”.

Al padre riserva anche una frase di Che Guevara: “‘Bisogna essere duri senza perdere la tenerezza’. Tu ci riuscivi perfettamente. Continueremo a ricordarti, sempre. Ciao Papà, buon viaggio”.