“E-Vento d’Oriente”, a Redona percorso fra trattamenti olistici e arti marziali

Secondo l’enciclopedia Treccani Il termine Oriente “indicava già negli autori dell’antichità classica le culture, le religioni, le lingue dei paesi asiatici in contrapposizione a quelle occidentali”. Se in seguito gli sviluppi della storia e le nuove tecnologie hanno contribuito ad intensificare le relazioni fra popoli e culture differenti, inevitabilmente si sta ampliando la consapevolezza di ciò che nei millenni la cultura e la civiltà orientali hanno portato nella conoscenza del corpo umano e nella ricerca del benessere psicofisico dell’individuo.

In questa direzione si muovono le due importanti realtà bergamasche organizzatrici di “E-Vento d’Oriente”, manifestazione ad ingresso libero che domenica 15 settembre dalle ore 10 alle 19 porterà in città un’oasi di benessere, permettendo a tutti di venire a contatto con la magnificenza della cultura orientale legata all’equilibrio fra mente e corpo. All’interno del Parco Turani di Redona (ingressi da via Montello e da via Don Gnocchi) la giornata sarà dedicata alle pratiche olistiche oggetto dei corsi della scuola La Fonte di via Buratti 55 e alle attività della SSD Arti Marziali Khawam di via Pandini 2. Due facce complementari della stessa medaglia in grado di interagire nella formazione di una coscienza del proprio corpo e della propria mente che solo la pratica olistica e la cultura orientale sono in grado di sviluppare a certi livelli. Da una parte i trattamenti di shiatsu, psicogenealogia, riflessologia plantare, yoga, ayurveda, massaggio thailandese, craniosacrale e altri legati alla totale interazione fra cervello e fisico che regola il nostro benessere (o malessere). Dall’altra la pratica del Wushu, l’antica arte marziale cinese nota alla stragrande maggioranza con il nome di Kung Fu, applicazione diretta di 5.000 anni di ricerca scientifica al servizio di una pratica fisica e mentale dai benefici e dalla completezza ineguagliabili.

Sebbene siano in molti a non trascurarne gli aspetti più spirituali (vedi i monaci Shaolin), non c’è nulla di esoterico, religioso o mistico nelle pratiche insegnate presso La Fonte e Arti Marziali Khawam: solo una via totalmente naturale al benessere, alla prevenzione, al contrasto dei disturbi fisici e psico-fisici, all’esercizio sportivo abbinato alla difesa personale. Tali pratiche sono basate esclusivamente su ricerche e studi volti all’unione di corpo e mente in un’unica struttura.

A tutto questo straordinario mondo ci si potrà immergere durante “E-Vento d’Oriente” in modo ancora più coinvolgente rispetto agli anni passati. La grande novità riservata ai visitatori dall’edizione 2019 di “E-Vento d’Oriente” è infatti l’interattività della proposta. Questa volta infatti non sarà possibile solo assistere ai trattamenti e alle dimostrazioni, ma ognuno potrà parteciparvi direttamente. Le numerose attività proposte nell’arco dell’intera giornata offriranno quindi una full immersion nella cultura orientale, un’esperienza estremamente coinvolgente e una porta aperta verso il benessere che potrebbe essere introduttiva ad un percorso professionale o psico-fisico personale. Si potrà quindi interagire direttamente con i Maestri, gli insegnanti, i campioni e gli allievi delle due scuole: assistere o sottoporsi a trattamenti olistici, vedere e provare le antiche Arti Marziali cinesi nei loro vari stili. “E-Vento d’Oriente” è nella sua sostanza, ben più che una semplice iniziativa promozionale o espositiva, un’interessante opportunità per conoscere (o approfondirne la conoscenza) le pratiche orientali e i loro benefici attraverso il contatto diretto con chi le vive da anni e chi le tratta in modo serio e professionale. La partecipazione alle attività è totalmente gratuita. Per le lezioni dimostrative è consigliata la prenotazione via mail all’indirizzo daniela@lafonteshiatsu.it per quanto riguarda le discipline olistiche e a info@artimarzialikhawam.it per le Arti Marziali, indicando l’attività che si intende seguire e in quale orario. La mappa e la tabella con tutte le attività e i relativi orari è disponibile sia sul sito web de La Fonte che sul profilo Facebook di Arti Marziali Khawam.

Certamente non mancherà nemmeno l’attenzione all’alimentazione, con gli chef dell’Associazione L’Essenza Alimentiamo il Benessere impegnati a preparare pranzi e spunti sani, pane e pizze biologiche. In un’area appositamente riservata si troveranno poi il gelato e gli altri prodotti con latte di capra dell’azienda agricola Cascina Aurelia di Bariano, gli ortaggi dell’azienda agricola biologica rigenerativa Demetra di Bergamo, tè, tisane, caffè specialità selezionate da Emporio 1914 di Paladina. Spazio infine anche ai rimedi naturali per la salute e il benessere dell’erboristeria In Herbis Salus di Albino, agli oli essenziali biologici dell’azienda agricola Le Sorgenti e ai prodotti bio per il corpo di Apeironature di Luzzana.

Per maggiori informazioni: www.lafonteshiatsu.it, www.artimarzialikhawam.it