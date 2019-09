Coppa del Mondo, sul Monte Bondone primo podio in carriera per Luca Curti

Si è aperto nel migliore dei modi il Mini Tour di fine stagione per Luca Curti.

Il 21enne di Branzi, alla prima uscita stagionale in Coppa del Mondo, ha chiuso in terza posizione la 5 chilometri in tecnica classica inaugurale vinta dall’alto-atesino Matteo Tanel.

In grado di completare il tracciato in 17’34”, il portacolori dell’Under Up Ski Team Bergamo ha tagliato il traguardo a 18”8 dal vincitore e a 11”3 dal rumeno Paul Pepene, cogliendo così il primo podio in carriera nel massimo circuito.

A livello femminile buon nono posto nella gara junior per Giulia Cozzi (Sci Club UBI Banca Goggi) che ha concluso le proprie fatiche in 13’01”3, distante 1’14”2 dall’ucraina Daryna Kokalova.