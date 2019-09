Carla Tosetti, è bergamasca la campionessa mondiale di Aerial silks

Carla Anita Tosetti, bergamasca doc, esulta sul primo gradino del podio e si laurea campionessa del mondo di aerial silks, una disciplina acrobatica di origine circense.

I campionati del mondo si sono tenuti in Spagna, a Ibiza, sabato 7 e domenica 8 settembre scorso.

Carla è originaria di Bergamo, ma da qualche anno vive in Val Seriana insieme al compagno Alex Crotti, titolare della palestra “CrossFit Clusone” in via Sant’Alessandro.

La campionessa è volata in Spagna senza grandi aspettative, con il solo desiderio di vivere un’esperienza importante e conoscere nuove persone.

“Sono ancora incredula – racconta entusiasta Carla -: le mie aspettative erano pari a zero, non avrei mai pensato di conquistare il titolo mondiale. Inizialmente non volevo nemmeno partecipare alla competizione, ma sono stata convinta dal mio compagno Alex, da una mia amica e dalla mia famiglia. Sono davvero emozionatissima per la medaglia d’oro che ho conquistato”.

Carla ha gareggiato nella categoria Senior Woman Competitive, ovvero la categoria riservata ai professionisti del settore.

L’aerial silks è una disciplina acrobatica che consiste, con l’ausilio di due teli attaccati al soffitto, nel realizzare acrobazie, elementi dinamici e figure statiche.

Un’esperienza davvero fantastica in Spagna e il rientro a Clusone, per Carla, non è stato da meno.

“Mio padre – prosegue la campionessa – è venuto a prendermi in aeroporto. Una volta arrivata a Clusone, fuori dalla palestra, il mio compagno e le ragazze che si allenano con me, hanno preparato una festa a sorpresa con tanto di striscioni. Le emozioni erano, e sono tutt’ora, a mille”.





Sabato 14 settembre a Clusone si terrà la festa dello Sport: sarà presente anche la Palestra CrossFit con la campionessa mondiale Carla Tosetti.