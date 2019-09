Banca Mediolanum e Strabergamo ancora insieme

Gli uffici dei consulenti finanziari di Banca Mediolanum di Bergamo rinnovano il proprio supporto alla Strabergamo. Per il secondo anno consecutivo la banca sposa la storica manifestazione bergamasca che si svolgerà domenica 15 settembre.

Stefano Balossi, responsabile commerciale degli uffici di Bergamo di Banca Mediolanum evidenzia: “Siamo attenti alle iniziative importanti e lodevoli che vengono organizzate sul territorio e la Strabergamo rispecchia queste caratteristiche: al di là della folta partecipazione di pubblico e della notevole risonanza, è un appuntamento consolidato e storico. Il nostro istituto è molto vicino alle realtà sportive e aggregative: nella fattispecie apprezziamo e valorizziamo il profilo non competitivo, che offre alla cittadinanza un’occasione per stare insieme e divertirsi”.

La collaborazione scaturisce da una particolare affinità con il profilo della kermesse. Stefano Balossi spiega: “Saremo presenti alla Strabergamo con il nostro stand, che sarà posizionato a ridosso dell’arrivo. In questa postazione i consulenti della banca forniranno informazioni sulle nostre proposte e accoglieranno i visitatori consegnando gadgets. Inoltre, quest’anno supportiamo un’estrazione a premi che avrà luogo al termine della corsa/camminata. Ai partecipanti verrà consegnata una cartolina da compilare e consegnare all’arrivo per poter tentare la fortuna: in palio ci sono tablet, smartwatch, cene, un week-end in una capitale europea, biglietti d’ingresso all’Accademia Carrara e molto altro ancora. I vincitori verranno ricontattati e potranno ritirare il proprio cadeau in filiale”.

Gli uffici dei consulenti finanziari di Banca Mediolanum a Bergamo sono in Largo Belotti, 5 e in via Camozzi, 82.