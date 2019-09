Quella che ha riaccolto gli alunni nella mattinata di giovedì 12 settembre è stata una scuola primaria nuova di zecca: dopo otto mesi di lavori, alla “Clementina Brevi” di Telgate, in via Dante Alighieri, tutti hanno potuto toccare con mano il restyling.

Complessivamente l’intervento è costato 443.176,21 euro, necessari per opere che hanno riguardato la sicurezza e la stabilità della struttura e un ammodernamento dei locali e delle dotazioni.

I lavori maggiori si sono concentrati sulla messa a norma a livello sismico dell’edificio, per poi passare agli interni: durante il cantiere le lezioni non si sono fermate, grazie alla pianificazione che ha previsto lo spostamento delle quarte e delle quinte negli spazi della scuola secondaria di primo grado.

“Oggi riapriamo una scuola più sicura per i nostri ragazzi – commenta il sindaco Fabrizio Sala – È stato un lavoro duro e impegnativo, ma siamo molto soddisfatti per il risultato finale. Doveroso ringraziare in primis l’ufficio tecnico del nostro comune e tutti i dipendenti che si sono adoperati in questi mesi per far sì che tutto fosse pronto per l’inizio di questo anno scolastico. Poi il direttore dei lavori e l’impresa per il non facile incarico svolto in tempi abbastanza brevi e per aver permesso lo svolgimento delle lezioni in tutta sicurezza. Un grazie particolare anche a tutti gli insegnanti e alle famiglie per la pazienza dimostrata durante questo periodo e infine un saluto a tutti gli studenti che si apprestano ad affrontare il nuovo anno, che sarà sicuramente proficuo e ricco di risultati”.

Le opere di ammodernamento hanno portato in ogni aula un collegamento internet a fibra ottica diretto e una ritinteggiatura totale.

Per ogni aula, infine, un crocifisso: “Come già fatto precedentemente, sono stati resi inamovibili tutti i crocifissi all’interno della scuola – conclude il sindaco – Come segno di tradizione, cultura e accoglienza verso tutti. Le nostre radici sono la nostra storia e non si toccano”.