Scomparso a Schilpario: dopo due giorni ritrovato vivo Bortolo Duci

Non dava più sue notizie dal pomeriggio di martedì 10 settembre: Bortolo Duci,74 anni, è stato ritrovato nella mattinata di giovedì 12 settembre. I parenti, non vedendolo rientrare, hanno subito lanciato l’allarme: l’episodio è successo a Schilpario, in località Pradella.

Soccorso Alpino, Carabinieri del Comando di Clusone, Vigili del Fuoco e Protezione Civile: numerose sono state le forze in campo per le ricerche del 74enne.

Dopo due giornate senza esito, poco dopo le 10 della mattinata di giovedì 12, Bortolo Duci è stato ritrovato in una zona impervia della località Pradella del paese della Val di Scalve.

Per soccorrere il 74enne, si è subito alzato in volo l’elicottero del 118 di Sondrio e l’allarme è stato lanciato in codice giallo.

Secondo le primissime informazioni le sue condizioni di salute sarebbero abbastanza buone, considerate le due notti all’aperto.

Grazie a testimonianze e alle immagini riprese da alcune telecamere i soccorritori hanno circoscritto l’area in cui poteva essere. In mattinata il ritrovamento, l’uomo era comprensibilmente provato ma cosciente. Non era molto distante dal paese. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato la VI Orobica del Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e la Protezione civile.