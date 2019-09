Rio Yachts al 59° Salone Nautico Internazionale di Genova

Rio Yachts, lo storico cantiere nautico nato nel 1961 sulle rive del Lago d’Iseo, sarà per la 58ª volta protagonista del Salone Nautico Internazionale di Genova, giunto alla sua 59ª edizione.

“Sport Coupé 44” è il restyling estetico 2019/2020 del suo predecessore “Colorado 44”, modello di grandissimo successo. Il cambiamento principale consiste nel design del prendisole di poppa, ampio e comodo che permette di godere al meglio del sole e del vento, oltre che a numerose modifiche estetiche e funzionali che compaiono in tutta l’imbarcazione.

Sport Coupè 44, hard top ricco e performante dalle linee sportive, ha una lunghezza di poco più di 14 metri ma spazi interni ed esterni molto generosi rispetto alla sua categoria. Il pozzetto in teak è unico nel suo genere: ampio (mq 8) e “tutto piano”, unisce pozzetto e timoneria, per privilegiare il godimento degli spazi esterni e la convivialità con amici e ospiti.

Arredato con un grande divano e un divano prendisole, due tavoli, televisione a scomparsa ed una comoda cucina esterna dotata di lavello, vetroceramica, frigo e forno a microonde, è diviso da una porta a scomparsa che chiusa permette di godere al meglio dell’aria condizionata nelle giornate più calde, di chiudere con più sicurezza lo scafo o semplicemente di avere maggiore intimità in un aperitivo in banchina, ma aperta scompare sulla destra creando uno spazio unico di condivisione.

La timoneria ha un soffitto scorrevole in cristallo, un finestrino laterale e lunghe vetrate laterali che permettono luce, aria e un’ottima visibilità. La plancetta di poppa è spaziosa con possibilità di movimentazione idraulica per l’alaggio e il varo del tender o della moto d’acqua. All’interno troviamo una zona divani personalizzabile (con possibilità di creare una lavanderia, una zona studio, una seconda cucina, etc…), tre cabine (6 posti letto) e due bagni. Il tutto illuminato da

vetrate panoramiche a nastro a pelo d’acqua.

PARANA’ 38

Un nome storico, capostipite del catalogo RIO d’antant che si presenta con nuovi contenuti originali. Natante, è un 13 metri dallo stile sportivo e design innovativo. La barca è ben accessoriata, curata nei particolari, pratica e che si accredita come modello leader della sua categoria.

Come da tradizione RIO YACHTS la cifra significativa del nuovo modello è il perfetto equilibrio raggiunto degli spazi interni ed esterni.

La livrea è di color bianco e antracite. All’esterno è situato un pozzetto in teak piano, ampio e convertibile, a seconda dell’occasione, in un grande tavolo a comando elettrico o in accogliente prendisole. Completano il tutto una spaziosa chaise longue e la cucina esterna. Il soft top permette di gestire la luce e il caldo estivo in tutta semplicità, sommando il confort del tetto scorrevole alla possibilità di un’apertura quasi totale. Si ottiene così la praticità di un pozzetto coperto con la linea da motoscafo.

Sotto coperta si aprono spazi dedicati a un utente particolarmente esigente: due cabine a tutto baglio e due bagni, cucina equipaggiata con dinette trasformabile, ampie vetrate che permettono una eccezionale luminosità, dettagli di stile e accessori esclusivi, all’insegna dell’italian style.

Ecco dunque una barca ideale per crociere nel Mediterraneo e non solo, che permette di godere degli spazi esterni con la famiglia e gli amici, studiata per una clientela che sa apprezzare l’alto livello qualitativo e le soluzioni stilistiche, una barca con ricche dotazioni di serie e, non ultimo, un ottimo rapporto qualità/prezzo. Sì, un 38’ con una marcia in più, con il valore aggiunto del coefficiente di emozioni, per un mare più intimo, divertente e facile.

SPIDER 40

Un open puro, una barca emozionate, da giorno, mediterranea, un’imbarcazione moderna e innovativa, affascinante e funzionale … bassa e dalle linee mozzafiato: ecco “Spider 40”. Natante, 13 metri di lunghezza fuori tutto e motorizzata con due motori entrofuoribordo Volvo Penta D4 – 300, “Spider 40” si inserisce nella filosofia della casa di produrre barche sportive, eccellenti e di nicchia. Lo stesso nome richiama l’ambito automobilistico delle automobili a due posti, sportive, allegre che permettono di godere della bella stagione con il vento tra i capelli: la stessa anima di “Spider 40”, testimonial dell’eccellenza del “Made in Italy”.

L’acquirente tipo di Spider 40 è un armatore che desidera un’imbarcazione di facile utilizzo, che desidera un natante glamour e unico con cui godere il mare in compagnia: una sorta di “party boat” che permette di divertirsi con la famiglia e gli amici.

La tuga è slanciata, la battagliola sportiva, il pozzetto “tutto spazio” è enorme e comprende un divano da sei piazze e un grande prendisole trasformabile in diverse soluzioni, una cucina esterna compresa di frigorifero e gas ed un ampio tavolo a scomparsa. Sotto coperta troviamo quattro posti letto e un bagno con tutto il necessario per brevi crociere.

La velocità massima con la motorizzazione standard proposta (2 motori Volvo D4 300) è di 38 nodi, con un consumo di 59 lt/h, mentre la velocità di crociera è di 26 nodi con un consumo di soli 35 lt/h.

Sempre massima l’attenzione al dettaglio, alle finiture, ai materiali e alle richieste di personalizzazione degli armatori: il tutto in linea con la filosofia di Rio Yachts. Sintesi dell’eccellenza e della tradizione italiana, in “Spider 40” storia (quella di un cantiere storico con più di 58 anni di esperienza) e style (italiano, glamour, affascinante) navigano a braccetto.

RIO YACHTS

58 anni di storia, 134 modelli prodotti, più di 100.000 barche vendute. Da sempre protagonista del “Made in Italy” e dell’innovazione, in continua evoluzione: così è RIO YACHTS. Il cantiere produce imbarcazioni dal 1961 e oggi si posiziona nella fascia alta di mercato con barche dai 10 ai 20 metri di lunghezza: crea scafi contemporanei, innovativi, curati nei particolari per una clientela esigente, colta e raffinata.

RIO YACHTS garantisce alla clientela un patrimonio unico di coerenza, affidabilità e professionalità: un valore aggiunto in un mercato sempre più maturo, globalizzato e frammentato dove spesso si rischia di perdere lo spirito più autentico del navigare. RIO YACHTS è una family company e fin dalla nascita la proprietà è rimasta invariata della famiglia Scarani.

L’Headquarters si trova in provincia di Bergamo, e incorpora uffici e centro di spedizione, ma RIO YACHTS vanta un proprio stabilimento specializzato nello sviluppo dei prototipi in provincia di Parma e uno showroom a Napoli.

La produzione di RIO YACHTS si connota per l’impegno puntuale e la cura meticolosa del particolare, propri della cultura artigianale: ogni singolo pezzo esce in mare con una propria unicità e identità, offrendo al cliente il più alto grado di personalizzazione difficilmente riscontrabile in altre realtà.

Quella di RIO è una storia lunga e autentica, ricca di innovazioni, vissuta, con grandi cambiamenti, sempre da protagonista: passione per il mare e per il bello, attenzione per il cliente, studio e ricerca , i 4 fondamenti di una dottrina del fare che la lasciato il segno. È un percorso che coniuga passione, imprenditorialità, visione del futuro e solidità del presente.