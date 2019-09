La segretaria 2.0: riduzioni dei costi fissi e alta flessibilità

L’Assistente personale “esterna”, che si potrebbe definire Segretaria 2.0 è una delle professionalità che Multiservizi Bergamo, nell’ambito della propria offerta di servizi di segretariato in outsourcing (esternalizzati) mette a disposizione di imprenditori, manager e liberi professionisti, consentendo loro una sostanziale riduzione dei costi fissi e di un’alta flessibilità di utilizzo.

Questa figura professionale assiste il cliente a 360° occupandosi di gestione email, agenda appuntamenti, presidio telefonico e reperibilità h.24, organizzazione viaggi e trasferimenti, prenotazioni alberghiere, redazione di lettere commerciali e e-mail, anche in lingua inglese e francese. Inoltre è disponibile ad assistere il cliente per brevi trasferte di lavoro, fiere, meeting, congressi.

Il servizio di segretariato in outsourcing (esternalizzazione) offerto da Multiservizi Bergamo consiste nell’affidare all’agenzia, con la stipula di un contratto,le attività di segretariato non direttamente connesse alla produzione di profitto,usufruendo di personale qualificato da adibire a lavori di assistente personale, receptionist, assistenza clienti, segreteria generica, gestione corrispondenza, archiviazione documenti, etc. per un tempo determinato e rinnovabile al bisogno oppure continuativo, senza dover sostenere l’onere di un’assunzione, eliminando tutti gli obblighi fiscali che ne derivano e ottenendo quindi una sostanziale riduzione dei costi fissi e un’alta flessibilità di utilizzo.

Per ogni servizio di segretariato sono garantiti professionalità e riservatezza.

