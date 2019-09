Juju, gatta adulta sana e coccolona: cerca casa, dateci una mano a trovargliela

Miawngiorno amici!

Io mi chiamo Juju, sono una splendida gentilgatta adulta, sana, educata, coccolona, discreta e anche simpatica (pensate un po’, praticamente sono perfetta, eheh) ho già avuto esperienze sfortunate con voi bipedi, prima di approdare al Micile ben due famiglie mi hanno adottata, tenuta con loro e poi, per ragioni di trasferimento, mi hanno lasciata…

Ma questa è acqua passata! Io non ho perso nè la fiducia nè l’affetto che mi lega naturalmente a voi umani e sono sicuriiiissima che tra poco arriverà per me la famiglia giusta, quella con cui “per sempre” significherà davvero amore infinito.

Vi aspetto al Gattile ENPA di Bergamo il giovedì dalle 17.30 alle 20 e il sabato dalle 14.30 alle 17, con ultimo ingresso sempre mezz’ora prima della chiusura;

Non deludetemi! Con affetto, Juju