Sono moltissime le persone che alle 15 sono arrivate a Palazzo Frizzoni, alla cerimonia civile per dare l’ultimo saluto all’avvocato ed ex sindaco di Bergamo, Roberto Bruni, morto a 70 anni dopo una lunga malattia.

La commemorazione è celebrata in cortile. A prendere per primo la parola è il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, seguito dall’avvocato Carlo Salvioni, presidente del Comitato Antifascista. E poi l’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti; i rappresentanti di avvocati e magistrati; l’onorevole Pia Locatelli, la deputata del Pd Elena Carnevali , l’ex candidato alle regionali Umberto Ambrosoli e l’amministratore delegato di Sacbo, Emilio Bellingardi, società dell’aeroporto di Orio al Serio di cui Bruni era presidente.

In questi giorni, alla moglie Maria Teresa e alle figlie Barbara e Federica sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio da tutte le parti politiche, a dimostrazione di quanto Bruni fosse un sindaco e una persona stimata.

Il primo a prendere la parola è Carlo Salvioni, presidente del Comitato Antifascista. Roberto Bruni aveva il nome dello zio Roberto, morto nel campo di sterminio di Dachau in Germania, perché antifascista e partigiano. Il padre dell’ex sindaco, l’avvocato Eugenio, è stato per molti anni il presidente del Comitato Antifascista.

Salvioni ricorda come “Roberto è stato il miglior avvocato penalista della sua generazione”.

Il sindaco Giorgio Gori nel cortile di Palazzo Frizzoni, davanti alla bara di Roberto Bruni: “Alla camera ardente in questi giorni è stato un continuo transito di persone. Anche semplici cittadini, perché sapevano che era una brava persona. La vostra presenza oggi è un ulteriore attestato di affetto e stima trasversale. Ci ha lasciato un uomo retto rigoroso tollerante moderato affettuoso romantico riservato mite, ma intransigente rispetto ai suoi valori. Un uomo delle istituzioni a prescindere, ancor prima dell’essere stato sindaco. Bruni è stato un difensore del diritto e dei diritti, ha legato la sua vita alla promozione della giustizia. Anche quella sociale. Mi ha dato sicurezza sapere che lui c’era. Più volte, nei passaggi più delicati del mio mandato mi sono rivolto a lui, chiedendo la sua approvazione”.

“Era un uomo laico, ma da lui ho capito che l’impegno civile può essere una forma di carità, un valore profondamente cristiano – prosegue Gori -. Ci mancherà nel suo carattere riservato e nel suo sorriso. Abbiamo responsabilità di rendere omaggio alla sua memoria, ai valori che ci ha lasciato”.

Il discorso del sindaco viene interrotto da un lungo applauso.

Nadia Ghisalberti, assessore alla Cultura e compagna di tante battaglie politiche con Roberto Bruni, è in lacrime mentre pronuncia il suo discorso: “Il tuo sorriso timido è il ricordo più bello che porto nel cuore. Da te avevamo ancora tanto da imparare, ci hai lasciato troppo presto”.