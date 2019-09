Eurocereali Pesenti: “Alla Strabergamo 4 punti ristoro per i cani, Fido sarà benvenuto”

Anche quest’anno gli amici a quattro zampe saranno i benvenuti alla Strabergamo. Grazie alla rinnovata collaborazione con Eurocereali Pesenti, azienda bergamasca leader nel settore del pet food, anche quest’anno la manifestazione è pensata per accogliere Fido.

Domenica 15 settembre lungo i percorsi della corsa/camminata verranno allestiti punti ristoro con proposte anche per i cani. La responsabile marketing di Eurocereali Pesenti, Fiorella Pesenti spiega: “Per la seconda edizione consecutiva abbbiamo deciso di collaborare con la Strabergamo perché per noi è importante la territorialità come opportunità e fattore di sviluppo. Abbiamo confermato la nostra presenza per farci conoscere maggiormente e per poterci espandere ulteriormente. Per tutto il fine-settimana, da venerdì 13 a domenica 15 settembre, saremo al villaggio della Strabergamo sul Sentierone con il nostro stand, insieme a tutti gli altri sponsor e supporter dell’iniziativa. Inoltre, domenica contribuiremo all’allestimento di quattro punti ristoro con uno spazio dedicato alle proposte dedicate ai cani: se ne troverà uno in ogni percorso, con ciotole dove potranno abbeverarsi e rinfrescarsi. Non ci sarà, invece, cibo perchè ogni esemplare ha un’alimentazione diversa”.

Questo servizio estende la platea di partecipanti alla Strabergamo. Fiorella Pesenti conclude: “Oggi l’amico a quattro zampe fa parte della famiglia e poterlo portare con sé rende questo evento un’opportunità per trascorrere una piacevole mattinata insieme al proprio cane”.

Allo stand si potrà conoscere meglio la produzione di questa azienda. Nel 2013, per esempio, Eurocereali Pesenti ha lanciato Aldog, una linea dedicata all’alimentazione dei cani che permetta a tutti gli amanti degli amici a quattro zampe di scegliere un prodotto italiano, sano, completo e di origine controllata. L’obiettivo è il miglioramento e il mantenimento della salute e il benessere dei nostri animali domestici.