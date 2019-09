Energia e digitalizzazione, passaggi obbligati per il 2020: 8 incontri spiegano cosa fare

Se non interverranno modifiche normative, da luglio 2020 non esisterà più il mercato tutelato dell’energia elettrica (con prezzi fissati dall’autorità) e quindi cittadini ed imprese non potranno più usufruire delle attuali tariffe calmierate. Molti si troveranno in difficoltà nell’individuare e scegliere da soli la migliore proposta tra quelle presenti sul libero mercato, col rischio di aderire a offerte poco o per niente vantaggiose.

Per spiegare ad aziende e famiglie come affrontare con serenità questo cambiamento, Confartigianato Imprese Bergamo ha organizzato un ciclo di 8 incontri gratuiti sul territorio, che si terranno da settembre fino maggio 2020.

Durante gli incontri si presenteranno in particolare i vantaggi dell’adesione a CEnPI (Confartigianato Energia per le Imprese), il consorzio nazionale energia di Confartigianato grazie al quale è possibile risparmiare sulle bollette di energia elettrica e gas.

Sia nel 2017 che nel 2018 le aziende in fornitura con CEnPI hanno infatti risparmiato oltre il 10% rispetto alle tariffe del Mercato Tutelato. Grazie alla contrattazione collettiva con i fornitori presenti sul libero mercato, CEnPI riesce a selezionare ogni anno la tariffa più concorrenziale per le utenze aziendali e domestiche. Il servizio, inoltre, pensa a tutto: check-up gratuito per vedere quanto è possibile risparmiare, compilazione e presentazione gratuita della pratica di subentro al nuovo fornitore e soluzione di tutti i problemi legati alla fornitura e al contratto.

Il primo incontro si terrà lunedì 23 settembre, alle 20.30 a Calusco nella Sala Civica Vanzone Via Comi 123.

La serata parlerà anche dei nuovi servizi di “Efficientamento energetico e digitalizzazione per la competitività di impresa” in collaborazione con Schneider Electric (gruppo industriale specialista nella gestione dell’energia e automazione), e di “Digitalizzazione e sicurezza – innovare per competere” in collaborazione con Qcom (società che offre servizi di fonia, connettività, data center e sicurezza).

I lavori saranno aperti dal rappresentante del Polo di Calusco d’Adda di Confartigianato Imprese Bergamo Marco Rota.

Per informazioni e iscrizioni:

Sportello Energia (tel. 035.274.217-327-337; energia@artigianibg.com).