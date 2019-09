Al via la nuova stagione di “Un passo dal cielo”: la tv del 12 settembre

Per la prima serata, giovedì 12 settembre su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la quinta stagione della fiction “Un passo dal cielo 5”, con Daniele Liotti, Rocio Munoz Morales, Gianmarco Pozzoli, Enrico Ianniello, Pilar Fogliati e Serena Autieri.

Andrà in onda la prima delle 10 puntate intitolata “Il ritorno”: Francesco alla disperata ricerca di un equilibrio tra le sue dolorose ferite personali e il desiderio di costruire una nuova vita, è felice del ritorno a San Candido di Emma, che intende indagare sul conto di Albert Kroess, capo di una setta che, nonostante si trovi in carcere, continua a manipolare i suoi adepti. Intanto, Eva e Vincenzo sono emozionati all’idea di diventare genitori.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Power rangers”, con Dacre Montgomery; su RaiTre alle 21.20 “Fuori controllo”, con Mel Gibson; su Canale5 alle 21.20 “Cinquanta sfumature di rosso”, con Dakota Johnson; su Italia1 alle 21.20 “Fast & Furious 7”, con Vin Diesel; su La7 alle 21.15 “The women”, con Meg Ryan; e su Tv8 alle 21.30 “Notte brava a Las Vegas”, con Ashton Kutcher.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Paycheckd”, con Ben Affleck e Uma Thurman; su La5 alle 21.10 “L’amore secondo Dan”; su Iris alle 21 “In ricchezza e povertà”, con Tim Allen; e su Italia2 alle 21.15 “Abbronzatissimi”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 prenderà il via la nuova edizione di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio.

Canale Nove alle 21.25 trasmetterà il documentario “Earth from Space – Le meraviglie del pianeta”. Le straordinarie immagini dei satelliti ci mostrano la Terra vista dallo Spazio.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 dove alle 21.15 si terrà il concerto “Ecuba”. Una delle poche opere compiute di Nicola Antonio Manfroce, giovanissimo compositore dell’inizio dell’800, morto a soli 22 anni: è “Ecuba”, proposta dal 45° Festival della Valle D’Itria di Martina Franca. Sul podio, a dirigere l’orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari e il Coro del Teatro Municipale di Piacenza, il Maestro Sesto Quatrini. L’allestimento scenico è firmato da Pier Luigi Pizzi. L’opera, in tre atti, racconta la tragica vicenda della regina di Troia, madre di Ettore, e già protagonista delle tragedie di Euripide. Nel ruolo principale Lidia Fridman e Carmela Remigio. Tra gli altri interpreti, Norman Reinhardt, Mert Süngü, Roberta Mantegna e Martina Gresia.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Ellen Pompeo e Kevin McKidd. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Finchè non te lo sento dire”, “Chetati anima mia”, “Quel che è dentro” e “Nell’aria stanotte”. Nel primo, Maggie scopre che sua madre ha un raro tumore al seno e dovrà iniziare delle cure. Nel secondo, la mamma di Maggie inizia una lunga e dolorosa lotta contro la malattia, facendo sedute di chemioterapia, radioterapia e anche una cura sperimentale. Nel terzo, l’appuntamento fra Nathan e Meredith viene sempre rimandato a causa di qualche imprevisto. Nel quarto, Nathan e Meredith si ritrovano per caso vicini di posto sullo stesso aereo, diretti allo stesso congresso.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.20 il telefilm “Criminal minds”, con Thomas Gibbson e Matthew Gray Gubler; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Checco Zalone show”, con Checco Zalone; e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.