Stand di Confartigianato alla Strabergamo: “Siamo orgogliosi di esserci”

Anche quest’anno Confartigianato Imprese Bergamo sarà sponsor della 43^ edizione della Strabergamo in programma dal 13 al 15 settembre.

L’associazione sarà presente con uno stand informativo dove saranno presentati i servizi a favore delle imprese. Un’iniziativa che rientra nelle numerosissime iniziative WHP di welfare aziendale che Confartigianato Imprese Bergamo porta avanti per le sue imprese e per i suoi dipendenti al fine di promuovere il benessere, l’esercizio fisico e la coesione fra i lavoratori che potranno praticare della sana attività sportiva all’aria aperta e godere delle bellezze offerte dalla città di Bergamo. Il presidente di Confartigianato Imprese Bergamo, Giacinto Giambellini evidenzia: “Siamo affezionati alla StraBergamo, un’iniziativa particolarmente importante per il nostro territorio. Ha un significato speciale perché unisce tantissime persone e rappresenta una bella occasione per stare all’aria aperta in compagnia. È un appuntamento fisso, una tradizione che si ripete portando sempre tanto entusiasmo: ogni anno aggrega partecipanti di tutte le età e si propone come un’opportunità per vivere la città”.

La collaborazione è duplice. Giambellini prosegue: “Innanzitutto abbiamo dato la disponibilità delle sedi territoriali di Confartigianato a essere punti di raccolta delle iscrizioni e ritiro delle magliette con prezzo scontato. Inoltre, saremo presenti al villaggio della Strabergamo che verrà allestito per tutto il fine-settimana in centro da venerdì 13 a domenica 15 settembre con un nostro stand: visitandolo si potranno avere tutte le informazioni relative alla nostra associazione, ai servizi che offriamo e alle iniziative che abbiamo in programma. Infine, considerando che siamo un’associazione del territorio che vuole sempre stare accanto alla gente, parteciperemo alla StraBergamo insieme ai nostri artigiani”.

È possibile iscriversi recandosi in una delle sedi di Confartigianato (per la sede di Bergamo il punto iscrizione è all’ufficio Marketing) dove è possibile acquistare i biglietti e la maglietta della manifestazione a prezzi scontati.