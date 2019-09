Scontro auto-moto ad Albino: grave 32enne

Grave incidente ad Albino, poco prima delle 18,30 di mercoledì 11 settembre.

In via Lunga si sarebbero scontrare un’auto e una moto. A farne le spese un 32enne, soccorso dall’ambulanza e trasportato in codice rosso all’ospedale di Seriate: le sue condizioni sarebbero gravi.

Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’accaduto. Allertati i carabinieri di Clusone.