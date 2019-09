School of Management: open day per presentare i nuovi master e corsi di perfezionamento

Si terrà il prossimo 12 settembre il primo open day di SdM – la School of Management dell’Università degli Studi di Bergamo. Un’occasione per conoscere i Master di I e II livello e i corsi di perfezionamento in partenza nel primo semestre dell’anno accademico 19/20 (non mancherà infatti un secondo appuntamento nel mese di dicembre per completare il panorama dell’offerta formativa con i corsi secondo semestre).

L’appuntamento è per le 16 in via Dei Caniana 2, sede del campus economico – giuridico di Unibg. In seguito a una breve presentazione della SdM nella Sala Galeotti, sarà possibile partecipare alle sessioni parallele di presentazione di 7 diversi master di I e II livello e del corso di perfezionamento “La gestione degli enti del Terzo settore dopo la riforma”. Fra i master presenti “Crisi d’impresa e ristrutturazioni aziendali” (II livello), “Digital business Development” (I livello), “Diritto delle migrazioni” (II livello), “Marketing Management per l’impresa internazionale nell’era deiNew Media e del Digital Marketing” (I livello), “MEGMI Gestione degli Asset Industriali e della Manutenzione” (I livello), “Tecnico superiore dei Servizi al Lavoro nei sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro” (I livello) e “Tecnologia e processi della filiera tessile” (I livello). Dalla struttura del master, agli obiettivi formativi e i possibili sbocchi lavorativi, non mancherà l’occasione per conoscere gli aspetti a 360 gradi dei vari corsi in partenza da ottobre. Ancora, accanto ai direttori dei master e corsi parteciperanno ex studenti e partner aziendali che potranno portare la propria testimonianza e condividere la loro esperienza.

In chiusura all’evento un piccolo networking cocktail per dare ai partecipanti la possibilità di stabilire un confronto diretto con direttori, partner aziendali ed ex studenti.

Si ricorda che per partecipare è necessario iscriversi cliccando qui.